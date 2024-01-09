Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılışta kısa bir konuşma yapan Başkan Töre, kültür ile sanatın bir milletin ana damarlarından biri olduğunu ve mutlaka sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Töre, yapmış olduğu çalışmadan dolayı Emekli öğretmen, fotoğraf sanatçısı Tevfik Ulual’ı tebrik etti.

Tevfik Ulual’ın önemli bir çalışma gerçekleştirdiğini belirten Töre, Azerbaycan’ın kültür ve sanat dokusuyla tanınan bir ülke olduğunu vurgulayarak “dünya edebiyatına katkısı olan önemli sanatçılar yetiştirmişlerdir” dedi.

Başkan Töre, Bakü’nün tarihi bir şehir olduğunu belirterek Azerbaycan’ın diğer kentleri Fuzuli, Ağdam ve Hocalı’yı da selamladı.

Hocalı’da yaşanan Ermeni soykırımını lanetlen Töre, Gazze’de yapılan saldırılardan dolayı da İsrail’i ve destekleyenleri kınadı.

Başkan Töre’nin konuşmasının ardından plaket takdimi gerçekleşti, daha sonra kurdele kesildi ve eserler beğeniye sunuldu.