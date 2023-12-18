Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
10.12.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Metin KÖKSAL(E-61), kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı.
Adı edilen tedavi görmekte olduğu YDÜ Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18.12.2023 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Kazaya methaldar TRT 787 plakalı otobüs sürücüsü Kadir AZTEK(E-71), mahkeme emri gereğince tutuklu bulunmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.