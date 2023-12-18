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Adı edilen tedavi görmekte olduğu YDÜ Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18.12.2023 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Kazaya methaldar TRT 787 plakalı otobüs sürücüsü Kadir AZTEK(E-71), mahkeme emri gereğince tutuklu bulunmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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