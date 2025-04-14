Ercan Devlet Havalimanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereği, T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi kamuya olan mali yükümlülüklerini kesintisiz olarak yerine getirmeye devam ediyor.

KKTC’nin dünyaya açılan kapısı Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited, bugün 2025 yılı 1’inci dönem (Ocak- Şubat- Mart) 3 aylık KDV dahil Ciro payı olarak, Maliye Bakanlığı’na 227 milyon 196 bin 24 Türk Liralık ödeme gerçekleştirdi.

T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, KKTC Devleti ve maliyesine yükümlülükleri olan ciro ödemelerini kesintisiz olarak ödenmeye devam ettiklerini ifade ederek, Ercan Havalimanı’nın modern yapısıyla Kıbrıs Türk halkına yaraşır şekilde yolculara en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini de kaydetti.