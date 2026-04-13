Ulusal Birlik Partisi (UBP), basın kuruluşlarının dijital ortamda hedef alınmasının yalnızca ilgili kurumlara değil, doğrudan demokrasiye ve ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın kuruluşları ve basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen siber saldırılara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Yapılan açıklamada “Söz konusu saldırıların endişeyle takip edildiği belirtilerek, basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğu” vurgulandı.

Açıklamada, gerçekleştirilen siber saldırıların halkın haber alma hakkını zedelemeyi ve toplumsal güveni sarsmayı amaçladığı kaydedilerek, bu tür girişimlerin şiddetle kınandığı ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

UBP açıklamasında ayrıca, basın kuruluşları ve basın emekçileriyle dayanışma içinde olunduğu vurgulanarak, dijital güvenliğin artırılmasına yönelik teknik ve hukuki adımların desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, “Özgür basın susturulamaz. Basın sustuğunda toplum susar” denilerek, basına yönelik her türlü saldırının karşısında durulmaya devam edileceği belirtildi.