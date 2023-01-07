5 Ocak'ta Boltaşlı’da ikametgahı içerisinde aninden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hüseyin MEDA (E-37)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Kalp yetmezliğinden öldü

4 Ocak'ta Beyarmudu’nda kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Fatma TEKOK (K-73)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Slater'in ölüm nedeni belirlendi!

5 Ocak tarihinde Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Susan Loraıne SLATER (K-62)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "aterosklerotik kalp hastalığı, dissekan aort anevrizma rüptürü, kalp tamponadı ve kalp yetmezliği " sonucu olduğu tespit edilmiştir.