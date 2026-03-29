Polis açıklamasına göre, 14 Şubat 2026 tarihinde T.K.A. (36), sosyal medya üzerinden otelin pazarlama çalışanı ile iletişime geçerek, kendisine iki kişilik uçak bileti sağlanması halinde otelin kumarhanesinde harcama yapacağı yönünde beyanda bulundu.

Şahsın bu beyanının gerçeği yansıtmadığı, KKTC’ye gelmesine rağmen söz konusu otelin kumarhanesine gitmediği ve uçak bileti ücretlerini bu şekilde sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada zanlı tespit edilerek tutuklandı. Polis, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.