Son zamanlarda ortaya çıkan “sığınak varmış” haberi halk arasında büyük şaşkınlığa ve öfkeye neden oldu. Ülkenin zor zamanlarında halkın can güvenliğine dair en temel ihtiyaçlarının bile göz ardı edildiğine dair eleştiriler yükselirken, yetkililerin “sığınak var” açıklaması adeta halkla dalga geçtiği şeklinde yorumlanıyor.

Savaş, deprem, yangın gibi acil durumlarda halkın sığınabileceği, korunabileceği güvenli alanlar oluşturulması devletin en temel görevleri arasında yer alıyor. Ne var ki bu konuda halkın hiçbir bilgisi olmadığını ve daha da önemlisi bu sığınaklara fiziksel erişimin olup olmadığını pek kimsenin bilmediğine dair tepkiler yükseliyor.

Savaşın, depremin, felaketin hedefinde ilk halk var!

Buna rağmen yetkililer halkın can güvenliğine dair en temel düzenekleri halktan saklıyor, ya da “var” denilerek insanları oyalamayı tercih ediyor.

Soru oldukça basit:

Sığınaklar nerede? Kaç kişi alabilir? Hayati malzeme stokları var mı?

Bunun yanıtını bilen pek kimse olmadığını söyleyen halkın tepkisi daha da sertleşirken, bunun halkla dalga geçilmesinden başka bir şey olmadığını ifade etmek zorunda kalıyoruz.

Son istatistiklere göre, halkın yüzde 90’ından fazlası bu sığınakları daha önce hiç duymamış ve görmemiş. Bu durum halk arasında, “Böylesi zor zamanlarda kendi kaderimize terk ediliyoruz” hissini pekiştirirken, yetkililerin halkın can güvenliğine pek de önem vermediğine dair algıyı daha fazla pekiştiriyor.

“Sığınak var” denirken bunun adresi nedir? Kaç kişi kapasitelidir? Hayati malzeme stokları var mı? Bu gibi oldukça önemli ve halkın can güvenliğine dokunan soruların yanıtları henüz ortaya konmadı. Bu durum halkta “Bize hikaye anlatılıyor”, “Yalandan var deniliyor”, “Güvenliğimiz umursanmıyor” gibi düşünceleri pekiştirirken, yetkililerin halkla dalga geçtiğine dair eleştiriler daha da sertleşiyor.

Şeffaflığa ve halkın bilgilenme hakkına saygı duymayan bu yaklaşım, toplumda daha fazla güven bunalımı yaratmaktadır. Sığınaklar gerçekten varsa bunun halkın hizmetinde olması gerekir; ve halkın bununla ilgili eksiksiz, zamanında ve doğru bilgiye erişebilmesi zorunludur. Sonuç olarak, halkın kendi can güvenliğine dair en temel konuda dahi muamma içinde kalması, yöneticilerin halkla dalga geçtiğine dair algıyı pekiştirmekte ve bunun halk arasında daha fazla huzursuzluğa neden olması kaçınılmaz görünmektedir.

Yaşanan deprem, sel, yangın, savaş tehdidi gibi pek çok acil durumda halkın korunması, can güvenliğinin sağlanması için oluşturulan sığınaklar, aslında bu ülkenin pek çok nokasında hazır tutuluyor.

Sivil savunma mevzuatımıza göre her ilçede, her kalabalık yerleşiminde halkın toplanabileceği, barınabileceği ve temel ihtiyaçlarını birkaç gün boyunca karşılayabileceği sığınaklar olması zorunlu.

Gelin görün ki bu sığınaklar halk arasında pek fazla bilinmiyor, pek hatırlanmıyor ve pek de bakımlı değil.



EN BÜYÜK SORU ŞU

NEREDE BU SIĞINAKLAR ???

HEMDE 268 TANE….