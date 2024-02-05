Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2023 yılının 6 Şubat'ında, Türkiye'nin 11 ilinde gerçekleşen asrın deprem felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Günler geçti, haftalar geçti, yıl geçti ama bizim acılarımız geçmedi, geçmiyor... 50 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği depremde bizler de vatandaşlarımızı kaybettik. Şampiyon meleklerimizi kaybettik. Çocuklarımızı kaybettik. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Acımız geçmedi çünkü adamızda tarih boyunca yaşanan savaşları aratmayacak kadar çok can kaybettik. Acımız geçmedi çünkü sadece Gazimağusamızın değil, adamızın geleceğini inşa edecek, başarılı, zeki ve umut vadeden çocuklarımızı, tuzla buz olan yapılarda yani insan eliyle bir felakete dönüştürülen depremde yok yere kaybettik.

Binlerce can, binlerce yürek dakikalar içinde yok oldu, binlerce hayat dakikalar içinde son buldu, binlerce ailenin evine ateşler düştü. Deprem felaketinde yaşamlarını yitiren tüm canlara Allah'tan rahmet yaslı ailelerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Acımız büyük... Depremde Kıbrıs'ta hiç bir bina yıkım olmasa da yaşadığımız duygusal yıkım ülkemiz derinden sarstı... O yüzden 6 Şubat'ı unutmuyoruz, unutamıyoruz... Bilenmelidir ki; 6 Şubat artık çocuklarımızı, deprem şehitlerimizi unutmamak unutturmamak için vardır. 6 Şubat gerekli tedbirler alınmazsa, doğal bir afetin nasıl felakete dönüşeceğini ve bizlere ne kadar büyük acılar yaşatabileceğini unutmamamız için vardır. 6 Şubat bu acılar yeniden yaşanmasın diye vardır. 6 Şubat, bir ders olarak, hepimizin zihinlerinde varlığını sürdürsün diye vardır. Artık, ortak acımızı, ortak davamıza dönüştürmüştür. Adalet için mücadeleye devam ediyoruz. Ortak davamız için mücadeleye devam ediyoruz. Adil bir yargılanmanın ardından, sorumluluğu olan herkesin kanunların öngördüğü şekilde hak ettiği cezayı alması için, süreci takip etmeye de devam ediyoruz. Kıbrıs Türkü nüfusu küçük ama yüreği büyük bir halktır. Kıbrıs Türkü'nün mücadeleleri de büyük olmuştur. Acımız büyüktür. Mücadelemiz de büyüktür. Ve bize bu büyük acıyı yaşatanlar hak ettikleri cezaları almadan mücadelemiz de bitmiş olmayacaktır. Bu vesile ile bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm insanlara Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. 6 Şubat gibi bir felaketleri bir kez daha yaşamamak dileğiyle."