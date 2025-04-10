Üstel, Yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki konferans salonunda düzenlenen “Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Tanıtım” toplantısında açılış konuşması yaptı.

Tanıtıma Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve yetkililer katıldı.

Başbakan Ünal Üstel, konuşmasında hükümete geldikleri günden bu yana halka geçmişten yarım kalan projelere öncelik vereceklerini ve arından da halkın ihtiyacı olan projeleri hayata geçirecekleri sözünü verdiklerini anımsatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteği ile bu projeleri bir bir gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başbakan Üstel, “Bugün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın büyük destekleriyle halka söz verdiğimiz son projeyi de hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz” diyerek, bugün yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin lansmanı yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a teşekkürlerini sundu.

Hükümetin 2025 yılının “sağlıkta atılım yılı” olacağını sözünü verdiğini de anımsatan Başbakan Üstel, sağlıkta atılım yılı hedefini gerçekleştirmek için, iki hafta önce Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile 2025 İktisadi ve Mali İş birliği Antlaşması’nı imzaladıklarını belirtti . Üstel, “Tarihi bir protokole imza attık. Türkiye Cumhuriyeti 21 milyar TL’lik bir kaynağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının kullanımına verdi.” dedi.

Başbakan Üstel, bu kaynağın, bugün lansmanı yapılan projelerde ve ülke ile halkın öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda, sağlıktan, eğitime, ulaşımdan alt yapıya kadar birçok farklı alanda kullanılacağını kaydetti.

Ercan Havalimanı projesi ile KKTC halkını çağdaş bir havalimanına kavuşturduklarını da belirten Üstel, Lefkoşa Çevre Yolu’ndaki yonca kavşağının açılışını da nisan ayı sonunda yapacaklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, sağlık alanında da bugüne kadar hayata geçirilemeyen projeleri hayata geçireceklerini yineleyerek, bitim aşamasına gelen Güzelyurt’taki yeni devlet hastanesinin 15 Kasım’dan önce açılacağını, Girne’de yeni devlet hastanesinin de bu yıl içinde açılacağını söyledi. Yapılacak bir protokol ile Girne bölgesindeki askeri hastaneden halkın da hizmet alabilmesinin önünü açacakların kaydeden Üstel, Lapta-Alsancak bölgesindeki sağlık ocağının da yenileneceğini söyledi.

Başbakan Üstel, “Lefkoşa bölgesinde ise Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beraberindeki heyeti bize en güzel müjdeyi verdi” diyerek, KKTC’nin sağlık hizmetinde “amiral gemisi” olarak tanımladığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yenilenerek bir sağlık kampüsüne dönüştürüleceğini ve bununla birlikte başken Lefkoşa’da yeni bir devlet hastanesi de yapılacağını belirtti. Üstel, yeni hastane ile ilgili süreci önümüzdeki günlerde tamamlayıp ihaleye çıkacağız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, bu hastanenin sadece Lefkoşa’nın değil, tüm KKTC’nin yükünü hafifletecek bir merkez olacağını vurguladı.

KKTC’nin kendi öz kaynakları ile yeni sağlık merkezi gibi projeleri hayata geçireceğini de kaydeden Başbakan Üstel, imzalanan protokoller kapsamında Maraş bölgesinde bir sağlık ocağı ve Karpaz bölgesinde Pamuklu’da küçük çapta bir devlet hastanesi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Başbakan Üstel, bu hastanelerin hizmete girmesiyle sağlık hizmeti için ülke dışına giden mali kaynağın ülke içinde kalacağını, tüm vatandaşlara eşit ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasına olanak tanınacağını belirterek, KKTC sağlık sisteminin, bu projelerle çok daha güçlü hale geleceğini vurguladı.