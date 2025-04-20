Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Parti Meclisi (PM) Üyesi Murat Uzun, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Uzun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türkü Bu Toprakların Ezelî ve Ebedî Sahibidir.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya vesilesiyle yaptığı açıklamalar, sadece talihsiz değil, aynı zamanda barışa, insan haklarına ve birlikte yaşama iradesine yönelik açık bir tehdittir. Bu tür açıklamalar, din adamı kimliği taşıyan birinden beklenenin aksine, nefreti körüklemekte, tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve adada yıllardır süregelen çözüm arayışlarına zarar vermektedir.

Kıbrıs Türkü, bu topraklarda Osmanlı döneminden beri bu adanın asli unsurlarından biri olarak yaşamıştır. Osmanlı Devleti’nin adayı 1571’de fethetmesiyle birlikte Kıbrıs Türk halkı burada vatan kurmuş, burada yaşamış, burada şehit vermiş, burada yuva kurmuştur. Bu topraklarda atalarımızın kanı vardır.

Kıbrıs Türk halkı ne kimsenin lütfuyla bu adada yaşamaktadır, ne de kimsenin tehdidiyle buradan vazgeçer.

Hiç kimse, bir halkın tarihsel varlığını yok sayarak, onu “kovulması gereken” bir unsur gibi lanse edemez. Hele ki bunu bir din adamının, barış ve kardeşlik mesajı vermesi gereken birinin ağzından duymak, yalnızca Kıbrıs Türk halkını değil, insanlık vicdanını da yaralamaktadır.

Kıbrıs Türkü, bu adada ne işgalcidir ne de misafirdir. Kıbrıs Türkü bu topraklarda doğmuştur, bu topraklarda büyümüştür ve bu topraklarda da sonsuza dek kalacaktır. Hiçbir tehdit, hiçbir tahakküm dili, bu halkı öz yurdundan söküp atamayacaktır. Tarihte ne bu mümkün olmuştur, ne de bundan sonra mümkün olacaktır.

Kıbrıs Türkü olarak, sağcısı solcusu demeden, milli birlik içinde, bu adada şehitlerimizin kanıyla sulanmış toprağımıza sahip çıkacağız.

Bizler buradayız, buradaydık ve burada kalacağız.”