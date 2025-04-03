Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ambulansın en yakın merkezden sevk edildiği ve 8 dakika içinde olay yerine ulaştığı vurgulanırken, tüm tıbbi müdahalelerin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakanlık, bazı basın organlarında yer alan "gecikme" ve "yetersiz müdahale" iddialarına karşılık olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı olarak, bayram dolayısıyla konser vermek üzere ülkemize gelen ve ne yazık ki sahnede olduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybeden değerli müzisyen Volkan Konak’ın vefatıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi nedeniyle açıklama yapma gereği duymaktayız.

'EKİPLERİMİZ, ZAMANINDA MÜDAHALE EDEREK GEREKLİ TÜM TIBBİ İŞLEMLERİ TEDAVİ PROTOKOLLERİNE UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR'

Öncelikle, olayın gerçekleştiği 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27’de kamera kayıtlarında da görüldüğü üzere sanatçı Volkan Konak sahnede fenalaşmış ve yere düşmüştür. Saat 23.29’da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele ‘den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37’de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde, ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, son bir yıl içerisinde her türlü acil müdahaleye olanak sağlayabilen tam donanımlı 15 yeni ambulans hizmete alınmıştır ve kalp krizleri başta olmak üzere her türlü acil vakaya müdahale edebilecek en yeni donanıma sahip ambulanslarımız mevcuttur. Basında yer aldığı gibi ambulans uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele’den yola çıkmıştır.

'OLAY GÜNÜ EKİBİMİZ, VAKAYA HIZLA ULAŞARAL GEREKLİ TÜM TIBBİ MÜDAHALELERİ YAPMIŞ, TÜM TEMEL YAŞAM DESTEĞİ GİRİŞİMLERİNE RAĞMEN HİÇ BİR YANIT ALINAMAMIŞTIR'

Olay günü, doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibimiz, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır. Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır. Olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir ve şuurunun tamamen kapalı olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, otelde konaklayan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı tarafından da olay yerine 112 ekiplerimiz gelene kadar sanatçımıza ilk müdahale gerçekleştirilmiştir ve bize gelen bilgilere göre ilk andan itibaren sanatçımızda nabız solunum ve şuur yoktu.

'OLAYA İNTİKAL EDEN AMBULANS İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ YETERSİZ BİR AMBULANS OLMAYIP, TAM DONANIMLI VE TAM RANDIMANLI YENİ BİR AMBULANSTIR'

112 acil ekibimizin ilk müdahaleleri ardından, hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada acil servis ekibi ve alanında uzman doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef olumlu bir sonuç alınamamıştır.

Olaya intikal eden ambulans iddia edildiği gibi yetersiz bir ambulans olmayıp, 1 yıl içerisinde alınan yeni ambulanslardan olup, tam donanımlı ve tam randımanlı hizmet vermektedir.

Bu nedenle, dahiliye uzmanı doktor ve hemşirelerle birlikte ambulansın olay yerine zamanında ulaştığı, tıbbi ekipman cihaz ve ilaçların eksiksiz olmadığını bir kez daha vurgulamak isteriz.

Değerli sanatçımız Volkan Konak’ın vefatından derin üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade eder, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz"