Sabah saatlerinde Şehit Hasan Nural Cevdet Sokak’ta meydana gelen olayda, bir dairenin yatak odasında bırakılan yanan mumun perde üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odayı sardı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucu yatak odasında bulunan çeşitli mobilyalar ve eşyalar yanarak zarar görürken, çıkan yoğun dumandan dolayı evin tüm duvarları is içinde kaldı.

Yangın sırasında üst kattaki dairede mahsur kalan iki kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.