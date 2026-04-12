Çalıştayın ikinci kısmının birinci gününde, “Bayındırlık ve Ulaştırma, İçişleri, Tarım ve Kooperatifçilik” konu başlıkları kapsamlı şekilde komiteler tarafından ele alındı.

Bayındırlık ve Ulaştırma komitesi; birçok diğer başlık yanında haberleşme, dijitalleşme ve iletişim, denizcilik, bayındırlık, havacılık ile trafik ve karayolları olmak üzere beş ana başlık üzerinde yoğunlaştı. Her bir başlık altında mevcut durum değerlendirilirken, geleceğe yönelik ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ve projeler tartışıldı.

İçişleri komitesi ise çalışmalarını iki ana temel eksende yürüttü. Planlı kentleşme ve iskân politikaları ile nüfus, göç ve güvenlik politikaları detaylı biçimde ele alınarak; Planlı kentler, imar planlı ve kurallı gelişim, konut edindirme, vatandaşlık, göç, işgücü, muhaceret ve vizeler, güvenlik gibi konularda planlı, kurallı ve öngörülebilir sistemlerin koordineli bir strateji ile kurgulanması ele alındı.

Tarım ve Kooperatifçilik komitesi de geniş bir çerçevede çalışmalarını sürdürdü. Üterim ve dayanışma temelli çalışmalarda birçok konu yanında bitkisel ve hayvansal üretim, kooperatifçilik, kümelenme ve kırsal kalkınma, kurumsal yönetim, tarım ekonomisi ve destek politikaları ile doğal kaynaklar başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Komite masalarının konu başlıklarını tartışmalarının ardından ileriki günlerde halkın katkısına açılacak olan temel metinler ve somut projelerin üretimi ve sunumu yapıldı.

İncirli: Karar üretim süreçlerinde bilgiye ve veriye dayalı bir yaklaşımla memleketi hep birlikte adım adım ayağa kaldıracağız

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, çalıştayda yer alan katılımcıların memleketine bağlı ve sorumluluk duygusu yüksek kişilerden oluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başladı. “Bu ülkenin çok geniş bir insan kaynağı ve önemli bir potansiyeli var. Önemli olan, bu birikimi ve kurumların sahip olduğu tecrübeleri birbiriyle buluşturabilmektir. Karar üretim süreçlerinde bilgiye ve veriye dayalı bir yaklaşımla memleketi hep birlikte adım adım ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullanan İncirli, CTP’nin karar üretim süreçlerinde bilgiye ve veriye dayalı bir yaklaşımı benimsediğini vurguladı. Toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket ettiklerinin altını çizen İncirli, “Bu değişim başlayacak ve sorunları tek tek çözeceğiz. Hep beraber, her sektörü adım adım ayağa kaldırarak memleketi daha iyi bir noktaya taşıyacağız ve ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağız” dedi. İncirli, konuşmasını çalıştaya katkı koyan tüm katılımcılara ve süreç boyunca emeği geçen herkese teşekkür ederek tamamladı.

Kişi: CTP ortak akılla güçlü bir gelecek kuracak

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ise ülkenin tarihin en kötü yönetimlerinden biriyle karşı karşıya olduğun ifade ederek “Bunun sonucunda tüm kurumlarda ciddi bir çürüme yaşanıyor ve toplumun güvenini kaybetmiş bir iktidar var” dedi. Bu tablonun aşılmasının CTP’nin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Kişi, “Bu yıkımın üstesinden gelmek CTP’nin görevidir. Bu zor görevi yerine getirmenin yolu ise ortak aklı esas almak ve toplumun tüm kesimleriyle buluşmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı. Çalıştayın bu açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Kişi, komite çalışmalarında alanında yetkin ve değerli isimlerin yer aldığını belirtti. Kişi, CTP’nin topluma umut olacağını ifade ederek, çalıştay raporları doğrultusunda gerçekçi ve somut çözümler içeren yeni bir yol haritası ortaya koyacaklarını belirtti ve “CTP ortak akılla güçlü bir gelecek kuracak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Çalıştay bugün de devam ediyor

Ayrıca çalıştay 12 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) de devam ediyor. Program kapsamında kültür ve sanat, sağlık ve çalışma ve sosyal politikalar komiteleri temel metin ve önerileri somutlaştırmak için bir araya gelecek.

“Yarın İçin Şimdi – Geleceği Birlikte Kuruyoruz” Çalıştayı Nisan ayı sonunda “Ekonomi ve Maliye Politikaları” çalışmaları ile son bulacak ve politika paydaşları ile üretilen projeler halkla paylaşılacak.