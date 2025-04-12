Hafta sonu yapılması planlanan birçok festival, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Pazar günü için beklenen şiddetli rüzgar ve yağmur gerekçesiyle Bağlıköy Eko Gün, Mormenekşe Enginar Festivali, Kaleburnu Arkeoloji Festivali ve Akdeniz Ayrelli Festivali ileri bir tarihe alındı.

Erteleme kararı, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş tarafından da sosyal medyada yapılan bir paylaşıldı.

Karlıtaş’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Yarın yapılması düşünülen tüm festivaller; Bağlıköy Eko Gün, Mormenekşe Enginar, Kaleburnu Arkeoloji Festivali ve Akdeniz Ayrelli Festivalleri ertelendi. Pazar günü için yağmur ve şiddetli rüzgar bekleniyor"

Kaynak: Kıbrıs Postası