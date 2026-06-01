Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TDT Toplantısı: “Sayın Cumhurbaşkanımız orada çok güzel ve Kıbrıs Türk halkının şanına şerefine yakışır bir şekilde karşılandı”

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) üyelerini toplayabilmesi ve organizasyonlarını ileriye taşıyabilmesi bizim için bir umut kaynağıdır. Bu umudun içerisinde KKTC’nin de gözlemci üye olarak bulunması, geleceğe yönelik olarak bizim için bir güç gösterisi ve güç kaynağı olmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız orada çok güzel ve Kıbrıs Türk halkının şanına şerefine yakışır bir şekilde karşılandı. Türk Devletleri Teşkilatı’nda atılacak her adım birliğin ne kadar güçlü olduğunu ve gelecekte oluşacak bir Kıbrıs masasında elimizi kuvvetlendirecek hareketlerden biri olacağını düşünüyorum” dedi.

“Bizim isteğimiz doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temastır”

Yılmaz, “Bugünkü atmosferde Rum tarafının söylemleri ve Birleşmiş Milletlerin hala daha üç maymunu oynaması Türk tarafının ise sürekli duyarlı davranması bu süreci ileriye götürememektedir. Biz her zaman olumlu taraf olduk. 2004’te kapıların açılması, Annan Planı süreci, daha sonrasında Crans Montana süreci ve Cenevre görüşmeleri dahil tüm süreçlerde biz olumlu tarafta yer aldık. Ancak BM ağırlığını koyamadı ve pasif durumda kaldı. AB sürecinde de Rum tarafının AB’ye alınmasını itiraz etmeden kabul ettiler. O zamandan bugüne geldiğimizde çözüme en yakın süreç Crans Montana sürecidir. O süreçten sonra da bir arpa boyu yol alınamamışsa sınır komşumuz Rum tarafının ve üç maymunu oynayan BM’nin problemidir. Önümüzdeki günlerde eğer bir gayrı resmi masada toplanarak bir resmi masa tarihi belirlenecekse bizim tavrımızın ilk söylemlerimizle aynı olması gerekir. Biz artık bu masadan şartlı şekilde kalkacağız. Bizim isteğimiz doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temastır. Ne kapıların açılmasıyla ne yeşil hat tüzüğünün genişletilmesi ne de verilebilecek diğer türlü imkân ve olanaklarla eşdeğer değildir ve kabul edilemez. Kıbrıs Türk halkının 50 yıllık kayıp bir süreci vardır. Bu süreç bağımsızlığı ve özgürlüğü değil, dünyaya açılması yönündedir. Bu konuda da artık BM’nin elini taşın altına koyması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan, AB, BM, İngiliz, Amerikan, İsrail Fransız bayraklarının bu adada işi nedir?”

Konuşmasının devamında Yılmaz, “Temmuz ayında kurulması düşünülen gayri resmi masanın bizim için herhangi bir mana taşıyacağını düşünmüyorum. Görüşmeler ve istişareler olacak bu önemlidir ancak bir sonraki masanın adaplı bir şekilde kurulabilmesi için büyük bir çalıştay ve hazırlık gerekmektedir. Türkiye-KKTC, BM, Rum tarafı-Yunanistan paktında bu çalışmalar çok yönlü olmalıdır. Ancak bu masalarda bu gölgeler altında hiçbir sonuca ulaşılamaz ne yazık ki. Bu kadar küçük topraklarda bu kadar çok bayrağın altında ne yazık ki bir sonuç alınamaz. Rum tarafında Yunanistan, AB, BM, İngiliz, Amerikan, İsrail Fransız bayraklarının bu adada işi nedir? Bu ülkelerin adadan elini çekmesi ve bu coğrafyayı kendi kaderine bırakması gerekmektedir” diye konuştu.

“Aday havuzlarımızı genişletiyor ve bölgelerde aday ön analizlerimizi yapıyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) bölge toplantıları hakkında bilgi veren Yılmaz, “Siyasi partiler dinamizmi korumak zorundadır ve sürekli halkla iç içe olmalıdır. YDP olarak daha programlı olarak çalışmaya başladık. Önümüzde yerel seçimler ve genel seçim vardır. 6 aylık süreçte iki büyük seçim yaşanacağı için daha aktif ve programlı bir çalışma sürecine girdik. Aday havuzlarımızı genişletiyor ve bölgelerde aday ön analizlerimizi yapıyoruz. Ne kadar geniş aday havuzuna sahip olursak o kadar iletişimi artırabileceğimiz kadroları genişletebileceğimiz seçimlere hazırlanabiliriz. Biz seçim varmış gibi zaten çalışıyorduk ancak artık daha programlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Bu dönem anketlerin de gösterdiği gibi YDP daha fazla sandalye sayısıyla mecliste 3. Parti olarak yerini alacaktır”

Konuşmasının devamında Yılmaz, “Yerel seçimlerde 18 bölgede kendi belediye meclis üyesi adaylarımızı göstereceğiz. Belediye başkanlıkları konusunda ise istişareler yapıp, aday göstermediğimiz yerlerde tabandan aldığımız tepkiyle ittifaka gitmek istemiyoruz. Tabandan aldığımız mesaj budur. Yerel ve mahalli seçimlerde her parti kendi adayını göstermelidir. Siyasi partilere oy veren vatandaşlar kendi temsiliyetini görmek istiyor. Kendi temsiliyetini çıkarmadığında da tabanı serbest bırakmasını istiyor. Biz bu eleştiriyi tabanımızdan aldık ve bu şekilde yol alacağız. Milletvekili adaylıklarında ise şuanda 115’in üzerinde aday adayı profili elimizde mevcuttur. Bunlar parti içerisinde aktif çalışan teşkilat çalışanlarımız ve aynı zamanda partiye yakın ve parti istişare ve toplantılarına katılan, parti ile paralel görüşte olan insanlarımızdır. Çok değerli isimlerle YDP adaylık sürecine girecek. Bu dönem anketlerin de gösterdiği gibi YDP daha fazla sandalye sayısıyla mecliste 3. Parti olarak yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.