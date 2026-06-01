-ÖZEL HABER-

Yüksek Mahkeme’nin 2025 yılı faaliyet verileri, yüksek yargıdaki dava yoğunluğunun sürdüğünü ortaya koydu. Yıl içerisinde farklı mahkeme türlerinde toplam 563 yeni dava dosyalanırken, 549 dava sonuçlandırıldı. 2026 yılına ise toplam bin 681 dava askıda devretti.

En fazla dosya Yargıtay Hukuk’ta

Verilere göre en yoğun alanlardan biri Yargıtay Hukuk davaları oldu. 2025 yılı başında 725 dava askıda bulunurken, yıl içerisinde 208 yeni dava dosyalandı. Aynı dönemde 172 dava sonuçlandırıldı ve yıl sonunda askıdaki dava sayısı 761’e yükseldi.

Yüksek İdare Mahkemesi’nde yoğunluk sürüyor

Yüksek İdare Mahkemesi Heyeti’nde de dava yoğunluğu dikkat çekti. 2025 yılı başında 634 dava askıda bulunurken, yıl içerisinde 222 yeni dava açıldı. Aynı süreçte 200 dava sonuçlandırıldı. Böylece yıl sonunda askıdaki dava sayısı 656 oldu.

Tek Yargıçlı Yüksek İdare Mahkemesi’nde ise yıl başında 93 dava bulunurken, 48 dava sonuçlandırıldı ve yıl sonunda askıdaki dava sayısı 46’ya geriledi.

Anayasa Mahkemesi’nde 20 yeni dava

Anayasa Mahkemesi’nde 2025 yılı boyunca 20 yeni dava dosyalanırken, 23 dava sonuçlandırıldı. 2026 yılına 22 dava askıda devretti.

Ceza ve aile davaları da devam etti

Yargıtay Ceza bölümünde yıl içerisinde 74 yeni dava açılırken, 76 dava sonuçlandırıldı. Yıl sonunda askıdaki dava sayısı 145 olarak kayıtlara geçti.

Yargıtay Aile Hukuku bölümünde ise 12 yeni dava dosyalanırken, 16 dava sonuçlandırıldı. 2026 yılına 25 dava devretti.

Asli yetki davalarında artış

Yargıtay Asli Yetki bölümünde yıl boyunca 18 yeni dava açıldı. Buna karşılık 8 dava sonuçlandırıldı ve askıdaki dava sayısı 20’ye yükseldi.

Yargıtay Asli Yetki İstinaf bölümünde ise 2 yeni dava açıldı, 1 dava sonuçlandırıldı ve 1 dava askıda kaldı.

Toplam bin 681 dava yeni yıla devretti

Tüm mahkeme türleri birlikte değerlendirildiğinde, 2025 yılı başında Yüksek Mahkeme huzurunda toplam 1667 dava askıda bulunuyordu. Yıl içerisinde 563 yeni dava dosyalanırken, 549 dava sonuçlandırıldı. Böylece 2026 yılına devreden toplam dava sayısı 1681 oldu.

