Zeki Çeler, nev-i şahsına münhasır bir arkadaşımızdır…

Bir çokları bilmeyebilir ama Girne Belediyesi’nin, folklor ekibinde yer alırken, dönemin başkanına kızıp hiçbir siyasi parti ile bağı olmadan Belediye Başkanlığı seçimine aday olmuş ve o yaşlarda bir genç olarak yüzde 5 civarı oy almıştı…

Her şeyden önce samimiydi.. Cana yakındı.. İnsan ilişkileri çok kuvvetliydi…

Diskolarda, barlarda, cafelerde çalışırdı…

Ama siyaset bilimi okumuş ve siyasete de gönül vermişti..

Bu yüzde 5’lik başarı dönemin Başkanı Mehmet Çakıcı’dan kaçmadı ve Zeki’nin siyasi yaşamı başladı.. Milletvekilliği, Bakanlık, son olarak da bağımsız katıldığı belediye başkanlığında aldığı muhteşem oy ile tüm dengeleri değiştirmeyi başardı..

Vekilliği dönemi ‘çılgınlıklarla’ doluydu.. Pijamalı Meclis eylemi, salonda uçurulan uçaklar gibi… Aykırıydı…

Kimine göre çocuk, kimine göre çılgın…

Bakan oldu, gözler üzerine çevrildi.. Kedisiyle, çorabıyla konuşulurken, Çalışma Bakanlığı’nda güzel işlere imza koydu..

Çevresinde UBP’li, CTP’li, DP’li insanları aldı, çekinmedi.. İş yaptı..

Son seçimde TDP baraj altı kaldı.. Başarısızlığı dönemin Başkanı Cemal Hoca üzerine aldı ve istifa etti.. (Keşke bu onurlu davranış siyasetimizin geneline yayılmış olsa..)

Sosyal demokratlar TKP’ydi, BDH’ydı, TDP’ydi.. Çok bölündü.. Mine Atlı’nın başkanlığı döneminde bu birleşme sağlandı sağlanmasına ama parti sosyal demokrat çizgiyi kaybetti, radikal sol noktaya geldi…

İşte bundan dolayı birleşme büyümeyi değil, aslında küçülmeyi getirdi…

TDP’de başkanlık için hep Mehmet Harmancı ismi zikredildi.. Eminim Harmancı da bu mevkiyi istiyor ama her adımın bir zamanı olduğunu bilecek kadar da siyaseten tecrübeli bir arkadaştır Sevgili Mehmet…

Bir kan değişimine, partiyi ‘ülke gerçekleri’ çerçevesinde siyaset yapacak bir noktaya getirecek bir yapılanmaya ihtiyaç vardı..

İşte bu adım Mehmet ile değil ama en az onun kadar popülaritesi olan Zeki Çeler ile atılmış oldu.

Hafta içerisinde bir basın toplantısı ile düşüncelerini paylaştı Sevgili Zeki…

Yine oldukça samimiydi..

Bizlere dağıttığı dosyadaki sayfalar boştu, “Birlikte dolduracağız” dedi.. Parti üyesi olmayan alanında uzman isimlerle çalıştığını anlattı..

Ekonomide Mehmet Saydam, üretimde Raşit Pertev gibi isimler… Eminim bu tarz isimler artacaktır..

Toplum Zeki’yi seviyor, aykırılığını, samimiyetini.. İnsancıl konulardaki girişimciliğini görüyor ve takdir ediyor..

Bu konular Zeki Çeler yönetimindeki TDP’ye yeni kazanımlar sağlayacaktır kuşkusuz ama Zeki’nin bir de mücadele etmesi gereken başka noktalar var.. Bunların da başında parti içerisindeki radikal sol yapıdaki insanlar geliyor!.. Zeki’nin her merkezi adımına karşı çıkacaklardır..

Özellikle de Türkiye ile ilişkiler konusunda!.. En büyük sıkıntı tam da bu noktadan olacaktır..

Bu ülkede belediye başkanlığı, bakanlık gibi mevkilere gelenler kuru sloganımsı söylemler dışında halka hizmet etmek için Türkiye Cumhuriyeti idaresi ile koordineli çalışabilmek gerektiğini biliyorlar.

Zeki de bakanlık döneminde bunu gördü yaşadı.. Hatta oradaki bakanlarla ‘kanka’ olduklarını söyledi..

Bana göre bunlar oldukça olumludur ama parti içerisinde bu söylemlerden rahatsızlık duyan ciddi bir kesim olacağını kestirebiliyorum..

O nedenle zor bir sınav bekliyor Sevgili Zeki’yi…

Siyasete yeniden bir renk getireceğini biliyorum.. Hareket alanını kısıtlanmaz ise TDP’yi baraj üstüne taşıyacağını da görebiliyorum..

Zeki Çeler artık köklü geçmişi olan bir siyasi partinin Başkanı.. Hayırlı olsun..