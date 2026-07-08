Karakuş Öz yazdı...

815 liralık tüp gazı 800 liraya düşürdünüz.

Sonra da bunu öyle bir anlattınız ki, sanki vatandaşın omzundaki yükü kaldırmış, büyük bir ekonomik reform gerçekleştirmişsiniz gibi…



Peki gerçekten öyle mi?

15 lira…

Bugün bir bardak çayın, bir simidin, hatta birçok yerde bir şişe suyun bile altında kalan bir rakam. Ama yapılan açıklamalara bakınca insan, sanki vatandaşın cebine yüzlerce lira girmiş sanıyor. LA HAVLE…

Asıl mesele 15 lira değil.

Asıl mesele, vatandaşın aklıyla alay edilmesidir. İnsanlar ay sonunu getiremiyor. Elektrik faturası, su faturası, kira, mutfak masrafı derken nefes almakta zorlanıyor. Tüp gazı artık temel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp lüks gibi görülmeye başlandı. Böyle bir ortamda yapılan 15 liralık indirimi “büyük müjde” diye sunmak, halkın yaşadığı gerçeklerden ne kadar uzaklaşıldığını gösteriyor. Ey yetkililer hu hu…

Vatandaşın beklentisi alkışlanacak gösteriler değil, hissedilecek çözümlerdir.

Bir anne mutfağa girdiğinde “Bugün yemek yapabilecek miyim?” diye hesap yapıyorsa, bir emekli maaşının yarısını temel ihtiyaçlara ayırıyorsa, gençler gelecek planı kurmak yerine ay sonunu düşünüyorsa, kimse 15 liralık indirimi başarı hikâyesi olarak anlatmasın.zaten vatandaş da 15 tl için size alkış tutmaz. Daha büyük dertleri var herkesin.

Çünkü bu halk hesap yapmayı biliyor.

815 liradan 800 liraya inen fiyatın hayatını değiştirmeyeceğini de çok iyi biliyor. Yöneticilik, rakamlarla algı oluşturmak değildir. Yöneticilik, insanların yaşamını gerçekten kolaylaştırmaktır. Vatandaşın cebinde hissedilmeyen bir indirimin, kürsülerde büyük bir zafer gibi anlatılması size olan güveni zedeler.

Halkın istediği şey çok basit… Reklam değil, refah. Manşet değil, çözüm. Alkış bekleyen açıklamalar değil, mutfağa gerçek anlamda nefes aldıracak adımlar. Çünkü vatandaş artık duyduğu sözlere değil, market fişine bakıyor.

VE O FİŞ , YAPTIĞINIZ TÜM AÇIKLAMALARDAN ÇOK DAHA DÜRÜST KONUŞUYOR…



KARAKUŞ