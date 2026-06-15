Karakuş Öz yazdı...

Sosyal medya artık hayatımızın bir parçası değil, hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda. Sabah uyanır uyanmaz elimiz telefona gidiyor, gün içinde ne yaşarsak yaşayalım ilk refleksimiz bunu paylaşmak oluyor. Ancak bu görünmez bağımlılığın arkasında giderek büyüyen bir risk alanı var.

Bugün sosyal medya yalnızca iletişim kurulan bir platform değil. Aynı zamanda kimliklerin gizlenebildiği, gerçek niyetlerin perde arkasına saklanabildiği ve manipülasyonun çok kolay yapılabildiği bir alan hâline geldi. İnsanlar artık birbirini yüz yüze değil, ekran üzerinden tanıyor. Ve en büyük sorun da tam burada başlıyor. Ekran, gerçeği her zaman göstermiyor.

Örneğin, Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olay, sosyal medyanın günlük hayatın bir parçası hâline gelmesiyle birlikte ortaya çıkan güven sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. İddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiyle buluşan 29 yaşındaki bir kadının ciddi şekilde darp edildiği, ardından para ve değerli eşyalarının alındığı öne sürüldü.

Yaşanan olay, yalnızca bireysel bir adli vaka olarak değil, aynı zamanda dijital çağın güven sorunları açısından da değerlendirilmelidir. Çünkü benzer olaylar dünyanın birçok yerinde, sosyal medya üzerinden tanışmaların artmasıyla birlikte daha sık gündeme gelmektedir. Hepimiz de bunlara şahit oluyoruz.



Sosyal medyada herkes olduğundan daha mutlu, daha başarılı, daha güvenilir görünmeye çalışıyor. Filtreler yalnızca fotoğrafları değil, hayatları da değiştiriyor. Bu durum, özellikle gençler üzerinde ciddi bir algı baskısı oluşturuyor. Gerçek hayat ile dijital hayat arasındaki fark açıldıkça, tatminsizlik ve güvensizlik duygusu artıyor.

Ama mesele sadece psikolojik değil. Güvenlik boyutu çok daha ciddi. Tanımadığımız insanlarla kurulan hızlı ilişkiler, düşünülmeden verilen kişisel bilgiler ve kontrolsüz buluşmalar, ciddi riskler doğurabiliyor. Dolandırıcılıktan şiddet olaylarına kadar uzanan geniş bir tehlike yelpazesi artık sosyal medyanın gölgesinde.

En tehlikeli yanı ise şu, bu riskler çoğu zaman “bana bir şey olmaz” düşüncesiyle görmezden geliniyor. Oysa dijital dünyada herkes potansiyel olarak tanımadığınız bir yabancıdır. Ve her profil, göründüğü kişi olmayabilir.

Bir diğer önemli sorun ise bağımlılık. Sosyal medya, kullanıcıyı sürekli içeride tutmak üzerine kurulu bir sistemdir. Beğeniler, bildirimler ve algoritmalar insan beynini sürekli tetikler. Bu da zamanla dikkat dağınıklığına, gerçek hayattan kopmaya ve sosyal ilişkilerin zayıflamasına yol açar.

Tüm bunların yanında bilgi kirliliği de ciddi bir tehlikedir. Doğruluğu teyit edilmemiş haberler, manipülatif içerikler ve yönlendirme amaçlı paylaşımlar, toplumun algısını kolayca değiştirebilir. Gerçek ile yalan arasındaki çizgi her geçen gün daha da silikleşiyor.

Peki çözüm nedir? Sosyal medyayı tamamen hayatımızdan çıkarmak mümkün değil. Ancak bilinçli kullanmak zorundayız. Kime güvendiğimizi bilmek, her bilgiye sorgulayıcı yaklaşmak ve dijital dünyayı gerçek hayatın önüne koymamak en temel korunma yollarıdır.

Sonuç olarak sosyal medya bir araçtır, ama kontrol edilmediğinde kullanıcıyı yöneten bir güce dönüşebilir. Asıl mesele teknolojiyi reddetmek değil, onu doğru yönetebilmektir. Çünkü ekran kapandığında geriye kalan şey her zaman gerçektir ve gerçek, filtresizdir.



KARAKUŞ