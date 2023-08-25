Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın'ın köşe yazısı...

İnsanlar yorulduğunda, performansları düştüğünde, duygusal yoğunlukta veya yasal hak kapsamında zaman zaman izin kullanır.

Çalıştıkları yerde ve hatta belki de hayatının rutininde ufak bir değişiklik yaparak.

Siyasette ve bulunulan makamlarda da izin şart.

Cumhuriyet Meclisi toplandı ve muhalefetten öğrendik ki, halkımız ciddi bir ekonomik krizin altında ezilirken evine ekmek alamayan, marketlerden et,ekmek,peynir,tavuk çalan yabancı uyruklular artarken, hırsızlık ve benzeri bazı suçlar rahatsız edici boyutlara ulaşırken, Esnaf kepenk kapatırken, Yerli iş insanlarımız vergilerini ödemek için kırk takla atarken meğer bizim hükümet yabancı sermayeli bir şirkete 59 milyon Euro tutarında vergi affı getirmiş ve sözleşmeye dayanarak bu durumu savundu.

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Elektrik kesintileri devam ederken, Rum tarafından elektrik aldığımız ve sorunun giderildiği açıklandı ama gün içinde kesintiler ardı ardına devam etti. Biz kendilerinden öğrendik ki, Güneyden verilen elektik yakıt darlığı ve arıza nedeniyle elektrik kesintilerimiz devam etti.

Diğer yandan bir sabah uyanıyoruz ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesinde bulunan, İlkokul 2. Sınıf / Türkçe 2 (1. Kitap) kitabında, bir serçeyi anlatan "Okuldaki Çıtırcık" hikâyesinin incelendiği "Etkinlik 4" bölümünde "sınıf öğretmeni tesettürlü bir kadın" olarak tasvir edildiğini görüyoruz. Asla başörtüsüne karşı olmamakla birlikte ilkokul çağındaki çocukların zihin yıkama operasyonuna da karşı olduğumu söylemekte fayda var. Dinimizi her bir birey özgürce anladığı kadarıyla yaşar ister başını kapatır ister açar. Ama MİLLİ Eğitim kitaplarında zihin yıkayan ve buna izin veren bir aklı kabul etmeyiz.

İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabında yeni bir değişikliğe gidilmiş, farklı ülkelerdeki aile ilişkilerine 2 ülke (Hindistan ve Filistin) örnek verilmiş , bunlar tarif edilirken, doğum oranı yüksekliğinden, erkek egemen aile yapılarından, aileye gelin giden kadınların çocuk yapmadan hak sahibi olamayacağından, özellikle erkek çocuğu olduğunda ailede önemli konum elde edeceğinden, evliliklerin genellikle görücü usulü ile yapıldığından bahsedilmekte. 4. sınıf bir ilkokul öğrencisinin müfredatında bu ve benzeri cümlelerin bulunması dikkat çekicidir.

KKTC anayasasının Laiklik ve Atatürk İlkelerine bağlılığı çok açık şekilde belirtilmişken Ulusal Birlik Partisinin iktidarında bulunan ve Eğitim Bakanlığı makamını işgal eden edebiyat öğretmeni Nazım Çavuşoğlu bu durumu nasıl izah ederler?

Ulusal Birlik Partisi laiklik, Halkçılık, Milliyetçilik ,Cumhuriyetçilik, Devletçilik ve Devrimcilik ilkelerinden koptuysa bunu hem üyelerinize hem de halka dürüstçe açıklayın. Size oy verecek insanların bunu bilmesi ve ona göre iradesini sandığa yansıtması önemlidir.