İki gün süren yoğun workshop programı kapsamında gerçekleşen görüşmelerde, Afrika’daki enerji temelli varlıkların uluslararası finans sistemine daha şeffaf ve erişilebilir şekilde entegre edilmesi konusu ele alındı. Törehan, bu sürecin yalnızca bir finansman arayışı olmadığını, aynı zamanda gerçek ekonomik değere sahip varlıkların teknoloji ve güven temelli yapılarla daha görünür hale getirilmesini hedeflediğini belirtti.

Toplantıların Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesine özellikle önem verdiklerini vurgulayan Törehan, Miracle Grubu’nun KKTC merkezli yapısına dikkat çekerek, adanın uluslararası iş birlikleri için güçlü bir buluşma noktası olabileceğini ifade etti. Küresel ölçekte yapılabilecek bu tür görüşmeleri özellikle KKTC’de gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini belirten Törehan, bunun bölgeye duydukları güven ve bağlılığın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Söz konusu temasların temelinin daha önce New York’ta atıldığı öğrenilirken, tarafların iki hafta içinde üçüncü tur görüşmeler için yeniden New York’ta bir araya gelmesi planlanıyor.

Hakan Törehan, yürütülen sürecin sadece ticari bir iş geliştirme faaliyeti olmadığını belirterek, bu tür girişimlerin KKTC’nin uluslararası ticaret arenasında daha seçkin bir konum kazanmasına ve ada ekonomisinin geleceğine önemli katkılar sunabileceğini dile getirdi.