Kampanyaya T&T Havalimanı İşletmeciliği, Kaner Duty Free, Sivil Havacılık, Polis, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AJet Hava Yolları, İstanbul Handling, Bousphore CIP Lounge, Seval Cafe, kurum, kuruluş, havayolu, gümrük çalışanları ile Ercan Havalimanı’ndaki kurum ve kuruluşları katıldı.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, T&T ailesi olarak Kaner Duty Free ile birlikte Kıbrıs Türk Kızılay’ı iş birliği ile her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri kan bağışı kampanyasının bu yıl içerisinde yine yapılacağını belirtti.

Özçelik, toplum sağlığına katkı sağlamak ve hayat kurtarmaya vesile olmak amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına gösterilen ilgi ve duyarlılık için herkese teşekkür etti.

“Sizlerin gönüllü katılımı, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün en güzel örneklerinden biridir. Yapmış olduğunuz bu anlamlı bağışlarla pek çok insanın hayatına umut olduğunuzu bilmenizi isterim” diyen Özçelik, katkı sağlayan herkese şükranlarını sundu.

Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, gönüllü ve düzenli kan bağışı, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Kızılay olarak temel önceliklerinin, ülkemizdeki kan ve kan ürünleri ihtiyacının güvenli, yeterli ve süreklilik arz edecek şekilde karşılanmasına katkı sağladığını kaydeden Sezen, “Bu doğrultuda gerçekleştirilen her bağış, acil durumlarda ve tedavi süreçlerinde ihtiyaç duyan hastalarımıza umut olmaktadır. Ercan Havalimanı’nda bu anlamlı kampanyayı düzenleyen T&T Havalimanı İşletmeciliği ve Kaner Duty Free yetkililerine ve duyarlılık göstererek bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.