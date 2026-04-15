Ataoğlu konuşmasında, bugün burada sadece Turizmi değil aynı zamanda ortak kültürleri, tarihsel bağları, geleceğe dair ortak vizyonlarını konuşacaklarını, çünkü turizmin, artık yalnızca bir ekonomik faaliyet değil kimliklerini dünyaya anlatmak açısından çok önemli bir rol üstlenmiş durumda olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kendilerinin uluslararası alanda tanıtım stratejilerini dört temel eksene kurduklarına dikkati çeken Bakan Ataoğlu, bunlardan birincisinin yurt dışı fuarlara katılarak, ülkenin görünürlük ve marka değerini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu, uluslararası mecralarda daha bilinir hale gelebilmek için uluslararası fuarlara katıldıklarını ifade ederek, dünyanın en büyük iki fuarı olan İngiltere World Travel Market ve Berlin ITB fuarlarını örnek verdi.

Bunun yanında Anavatan Türkiye’de hem fuarlarda ülkeyi tanıtırken, Türkiye’nin birçok şehrinde tanıtım faaliyetleri yaparak ülkenin güzelliklerini Türk Halkına anlattıklarını ifade etti.

İkinci hedeflerini “ Hedef Pazar Odaklı Tanıtım “ olarak açıklayan Bakan Ataoğlu, başta Birleşik Krallık, Almanya, Polonya, Azerbaycan ve Orta Doğu olmak üzere, yüksek potansiyelli pazarlara yönelik veri temelli ve dijital ağırlıklı kampanyalar yürüterek, ülkenin en önemli markası olan Ada Kıbrıs markası ile Türkiye’nin pek çok şehrinde ülkenin doğasını, kültürünü, gastronomisini yeniden Türk halkına anlattıklarını, ayrıca Can Azerbaycan’ nın da önemli hedef pazarlarından olduğunu, oradaki fuarlara katılıp 2024 yılında büyük bir Kıbrıs Günleri tanıtımı ile başlattıkları atağı bu yıl da Haziran ayında yenileyip büyük bir festival planladıklarını söyledi.

Amaçlarının her mevsim yaşayan bir destinasyon olmak olarak üçüncü hedefini açıklayan Bakan Ataoğlu, ürün çeşitliliği deneyim turizmi, gastronomi, kültür, sağlık tarih, spor, eco agro turizm alanlarında çeşitliliği artırdıklarına dikkati çekerek, amaçlarının turizmi 12 aya yayıp turizmin ülke ekonomisine katkısını artırmak olarak açıkladı.

Ada Kıbrıs ile Türkiye’de başlayan ürün tanıtımını Visitncy.com ile de Avrupa’da ve hedef ülkelerde en agresif şekilde devam ettirdiklerine dikkati çeken Bakan Ataoğlu, Ada Kıbrıs ve Visitncy de yayınlanan filimler, Türkiye’nin tüm ulusal televizyonunda yayınlanan tanıtım filmlerinde, influencer ve digital tanıtım ağlarında verdikleri desteklerden dolayı Bakan Ersoy’a TGA yöneticilerine teşekkür etti.

Güvenli ve Sürdürülebilir Destinasyon Vurgusu olarak dördüncü hedefini açıklayan Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın bölgesel gelişmelere rağmen güvenli, istikrarlı ve misafirperver bir destinasyon olarak öne çıktığının altını çizerek, TGA ile birlikte yürüttükleri “ Sürdürülebirlik Sertifikası “ ile de, 2030 yılından itibaren otellerin de, kendi tanıtımlarını yaparken dünyada kabul gören sertifikaya sahip olmalarının rekabet güçlerini artırmış olacağını söyledi.

Türk dünyası turizmde de birlikte hareket ederse, küresel ölçekte çok daha güçlü bir marka haline gelebileceğinin altını çizen Bakan Ataoğlu, bu kapsamda çok önemli fırsatlar bulunduğunu, Türk Dünyasını kapsayan çok destinasyonlu tur paketleri oluşturabileceklerini, ortak tanıtım kampanyaları, Uçuş ve Ulaşım İşbirlikleri, Yatırım ve Teşvik mekanizmaları, Eğitim ve İnsan Kaynağı İşbirliklerinin geliştirilebileceklerini söyledi.

Birlikte hareket edilirse, sadece turist değil, değer üreteceklerine dikkati çeken Ataoğlu, katılımcıları Kuzey Kıbrıs’a davet ederek, iş birliklerinin somut projelerle güçlenmesini temenni etti.