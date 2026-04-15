Başbakan Ünal Üstel, Çayhan Düzü bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

“Değerli kardeşlerim,

Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan ve halkımızın tarım ile hayvancılık faaliyetlerini sürdürdüğü Çayhan Düzü bölgesinde son günlerde yaşanan gelişmeler, tarafımızca ve Güvelik Güçlerimizce dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Bu noktada; Rum tarafında görülen şap hastalığı gerekçe gösterilerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamlarının söz konusu bölgede yasa dışı geçiş girişimlerinde bulunmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

Güvenlik birimlerimiz, bu girişimlere karşı gerekli tedbirleri derhal almış ve sahadaki durumu kontrol altına almıştır.

15 Nisan 2026 tarihinde benzer bir girişim olabileceğine yönelik alınan bilgiler doğrultusunda, ilgili tüm birimlerimiz koordinasyon içerisinde hareket etmiş, gerekli önlemler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmıştır.

Bu süreçte, Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen temaslar neticesinde gerekli taahhütlerin verilmesini müteakip, Çayhan Düzü bölgesindeki tedbirler kontrollü bir şekilde hafifletilmiştir.

Yaşanan gelişmeler boyunca herhangi bir olay veya askeri hareketliliğin meydana gelmemiş olması, Güvenlik Birimlerimizin sağduyulu yaklaşımı ve etkin koordinasyonunun bir sonucudur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendi sınırları, egemenlik hakları ve vatandaşlarının güvenliği söz konusu olduğunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir.

Bununla birlikte, bölgemizde barışın, istikrarın ve sükunetin korunması temel önceliğimizdir.

Süreci yakından takip etmeyi sürdürecek, halkımızın huzur ve güvenliği için gerekli tüm adımları aynı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”