Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2022-2023 Üretim Yılı Kuraklık, Dolu ve Verim Kaybı Tazminatlarının Hesap Kapatma ödemesinin K.T. Kooperatif Merkez Bankasına gönderildiğini ve ödemelerin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin Ürün hasat döneminde başladığı kuraklık çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmüş olup Tahıl ve Baklagil Yem Bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve zarar miktarları tespit edilerek, Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileri ile de harmanlanarak 2022-2023 Üretim Yılında Kuraklıktan Zarar Gören Köy ve/veya Bölgeler, Bakanlar Kurulu’nun 13.12.2023 tarih ve Ü(K-1) 1980-2023 sayılı kararı ve Resmi Gazete’nin 13.12.2023 tarih ve 255 sayılı yayını ile ilan edilmiştir.

2022-2023 üretim yılı Mayıs ayında meydana gelen ve Yılmazköy, Denya, Türkeli, Mammari, Alayköy, Gürpınar, Turunçlu, Vadili, Paşaköy, İnönü, Akdoğan, Kalkanlı, Ulukışla, Kurudere, Aslanköy, Tuzla, Mormenekşe, Mutluyaka, Yeniboğaziçi olmak üzere toplam 19 köyde büyük zarara yol açan dolu zararı çalışmaları da tamamlanmıştır.

Bununla birlikte 2022-2023 yılı beyan döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu'na kayıtlı bulunan ve herhangi bir zarar kapsamında ödeme almayan, Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Hasıllık, Tritikale), Yemlik Baklagil (Fiğ-Vigo, Favetta) üreticilerimize dönüm başına 200.-TL/HD verim kaybı ödemesi yapılması ve meblağın Maliye Bakanlığının uygun göreceği bir kalemden karşılanmasına da karar verilmişti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak çözüm odaklı ve üretici dostu kimliğimiz doğrultusunda artan üretim girdi maliyetlerini de göz önünde bulundurarak üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için büyük özveri ile çalışılmış ve ödemeler bugün gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda Kuraklıktan zarar gören toplam 173 Köy için 4556 üreticiye 580.109 dönüm alan için toplam 169.765.658 TL Kuraklık tazminatı, Dolu yağışından kaynaklı ürünleri zarar gören 266 üreticiye 18.098,5 dönüm alan için, toplam 5.397.309,50 TL dolu tazminatı ve Ürünlerinde, yağışların yetersiz ve zamansız olmasından kaynaklı daha az zarar oluşan 2703 üreticiye 153.149 dönüm alan için 30.629.800 TL Verim Kaybı tazminatı ödenmiştir.