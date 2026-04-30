Karakuş Öz yazdı…

Toplu taşımanın çok fazla olmadığı bir ülke düşünün. Düşünemiyorsunuz değil mi? Düşünemediğiniz bu elzem hizmet , ne yazık ki bizim ülkemizde fazla YOK… Bazen insan sadece bir yere varmak ister. Ne daha fazlası, ne daha azı. Bir yol, bir umut, belki de sadece birkaç kilometrelik bir mesafe… Ama o yol, yanlış bir kapıyı araladığında hayatın en karanlık anına dönüşebilir.

Bana göre otostop, yıllardır hem çaresizliğin hem de insanlığa duyulan güvenin sembolü olmuştur. Bir el kalkar, bir araç durur ve iki yabancı arasında kısa süreli bir yolculuk ortaklığı başlar. Ancak bu masum görünen karşılaşma, bazıları için geri dönülmez bir kabusa dönüşebiliyor. İşte tam da burada sorulması gereken soru şu, bir insanın yardım istemesi, onun güvenliğini riske atmak için bir fırsat mı olmalı?

Aracına aldığı kadına saldıran bir varlığın, bu toplumun derinlerinde biriken çürümüşlüğün, denetimsizliğin ve vicdan kaybının dışa vurumudur. Çünkü mesele sadece bir suç değil diyorum mesele , güven duygusunun sistematik şekilde yok edilmesidir.

Bugün bir kadın otostop yaparken iki kez düşünüyor. Belki üç. Belki de hiç denemiyor artık. Çünkü biliyor ki, karşısına çıkan herkes iyi niyetli değil. Ve ne yazık ki, bu korku yersiz değil. Her geçen gün artan bu tür olaylar, sadece bireyleri değil, toplumun tamamını zehirliyor. İnsanlar birbirine yardım etmekten çekinir hale geliyor. Güven, yerini şüpheye bırakıyor.

Peki çözüm ne? Daha fazla ceza mı? Daha sıkı denetim mi? Elbette bunlar gerekli. Ancak asıl mesele, insanın içindeki sınırları yeniden hatırlaması. Bir başkasının hayatına, bedenine, özgürlüğüne saygı duymanın temel bir değer olduğunu yeniden öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bir gün, o yolda kalan kişi siz olabilirsiniz. Ve duracak olan araçta kim oturuyor olacak, bunu asla bilemezsiniz. Diğer bir çözüm, daha çok toplu taşıma. Şehirler arası daha çok servislerin olması.

Unutmayalım,

Belki bir toplumu ayakta tutan şey yasalar olabilir, ama vicdan da bir o kadar olmalıdır. Vicdanın sustuğu yerde ise en kısa yol bile en tehlikeli yol haline gelir.