Bir toplumun gerçek gücü, en zayıfını ne kadar koruyabildiğiyle ölçülür.

ÇOCUKLAR…

Henüz hayatın ne olduğunu bile tam kavrayamamış, güven duygusunu yetişkinlerin ellerine bırakmış küçük kalpler… Eğer onları koruyamıyorsak, aslında hiçbir şeyi koruyamıyoruz demektir. Çünkü çocuk, sadece bir birey değil; bir gelecektir. Ve geleceğin güvende olmadığı bir yerde, hiçbir kazanımın anlamı kalmaz.

Bugün en büyük sorunlarımızdan biri, suçun işlenmeden önce yeterince korkulmaması. Oysa ceza dediğimiz şey, yalnızca işlenen bir suçun karşılığı değil; aynı zamanda o suçu doğmadan engelleyen bir mekanizmadır. Eğer bir insan, yaptığı eylemin sonucunda kaçınılmaz, hızlı ve ağır bir yaptırımla karşılaşacağını biliyorsa, o eşiği geçmeden önce durur. Ama eğer sistemde boşluklar varsa, cezalar ya hafif ya da uygulanması belirsizse, o zaman suç bir risk olmaktan çıkar, bir ihtimale dönüşür. Ve ne yazık ki bazıları için bu ihtimal göze alınabilir hale gelir.

Asıl tehlike tam da burada başlar.

Cezaların yetersizliği ya da uygulanmasındaki aksaklıklar, suçlular için adeta görünmez bir teşvik oluşturur. “Nasıl olsa kurtulurum” düşüncesi, hukukun caydırıcılığını yerle bir eder. Bu düşünce bir kez yerleşti mi, artık yalnızca bireysel suçlar değil, toplumsal bir güven krizi doğar. İnsanlar çocuklarını dışarı gönderirken tedirgin olur, parklar, sokaklar, hatta en güvenli olması gereken alanlar bile şüpheyle anılır hale gelir.

Ve bu güvensizlik, bir toplumun sessiz çöküşüdür.

Çünkü çocukların korkuyla büyüdüğü bir yerde özgürlükten söz edilemez. Ailelerin sürekli tetikte olduğu, her an bir tehlike ihtimalini düşündüğü bir düzen, sağlıklı bir toplum değildir. Oysa olması gereken, çocukların korkusuzca koşabildiği, ailelerin içi rahat bir şekilde “git, oyna” diyebildiği bir yaşamdır.

Adalet, sadece suç işlendikten sonra devreye giren bir mekanizma değildir. Gerçek adalet, suçu daha doğmadan engelleyebilmektir. Caydırıcılık da tam olarak burada devreye girer. Güçlü, net ve tartışmasız bir hukuk sistemi; suç işlemeyi düşünen herkesin zihninde bir sınır çizer. O sınır ne kadar belirginse, toplum o kadar güvendedir.

Ancak mesele yalnızca cezanın ağırlığı değildir. Aynı zamanda uygulanabilirliği, sürekliliği ve kararlılığıdır. Çünkü en ağır ceza bile uygulanmadığında bir anlam ifade etmez. Adaletin geciktiği ya da eksik kaldığı her durumda, suçlular cesaret bulur, mağdurlar ise yalnızlık hissine sürüklenir.

Her acı olaydan հետո üzülmek, tepki göstermek, birkaç gün konuşup unutmak… Bunlar artık yeterli değil. Toplumsal reflekslerimiz, anlık duyguların ötesine geçmek zorunda. Kalıcı çözümler, güçlü yasalar ve tavizsiz uygulamalar olmadan bu döngü kırılmaz.

Unutulmaması gereken bir gerçek var:

Cezalar caydırıcı değilse, suç yalnızca bir ihtimal değil, bir davettir.

Ve biz o daveti ortadan kaldırmadıkça, en savunmasız olanları, yani çocuklarımızı koruyamayacağız. Bu sadece bir hukuk meselesi değil, aynı zamanda vicdan, sorumluluk ve gelecek meselesidir.

Çocukların gözlerindeki güveni korumak, hepimizin ortak görevidir. Çünkü o güven kaybolduğunda, geriye sadece korku kalır. Ve korkunun hüküm sürdüğü bir toplumda, hiçbirimiz gerçekten güvende değiliz.