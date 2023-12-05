Kadın hakları yolunda yapılan bu devrimin, dünyaya emsal teşkil ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Fransa, İtalya, İsviçre, Yunanistan, Belçika, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti’nden yıllar sonra kadın vatandaşlarına bu hakkı tanıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Siyasetten ekonomiye, kültür ve sanattan tüm karar alma mekanizmalarına, kadınlarımızın aktif katılımının artmasına yönelik ortaya konan çabaların, nasıl çok daha ileri noktalara taşınabileceği hususunda somut ve sürdürülebilir adımlar atmak adına önemli bir fırsat olan böylesi anlamlı günlerde, toplumsal mücadele yıllarından egemen devletimizin ilanına ve bugünlere gelinen süreçte kadınlarımızın ortaya koyduğu yadsınamaz katkıyı da hatırlamak ve hatırlatmak, tarihsel bir sorumluluktur.

Kadınlara yönelik her türlü fiziksel, psikolojik şiddet ve bezdirme çabalarının önlenmesine yönelik adımların atılarak özellikle şiddet mağduru kadınların kendisini güvende hissedeceği kadın sığınma evi sayısını artırmak, şiddet başta olmak üzere karşılaştıkları tüm sorunlara kapsayıcı çözümler bulma noktasında Anayasa’nın bana verdiği yetki çerçevesinde elimden gelen tüm katkıyı ortaya koymaya kararlı olduğuma dikkati çekmek istiyorum.

Türk kadınına, 89 yıl önce bugün seçme ve seçilme hakkını kazandırarak attığı büyük adımla tüm dünyaya örnek olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyorum".