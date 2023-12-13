Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 16.30'da toplanan Meclis Genel Kurulu 2 Milyar 99 Milyon 626 bin 600 TL'lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini ele almaya başladı.

Bütçe görüşmelerine geçmeden önce Danışma Kurulu'nun görüşü doğrultusunda 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın genel kurulda görüşüleceği 13 Aralık ve 18 Aralık tarihli çalışma programının yeniden düzenlenmesine ilişkin başkanlık divanın kararı onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Değişikliğe göre, bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu ve bakanlığa bağlı kurumların bütçeleri; 18 Aralık Pazartesi ise Kamu Hizmeti Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Ajansı Kıbrıs'ın bütçeleri ele alınacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra gelecek birleşimlerine ilişkin Danışma Kurulu'nun kararları onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre. 25 ve 26 Aralık 2023 ile 2 Ocak 2024 tarihli genel kurul birleşimleri ertelendi ve genel kurul yasama görevini yerine getirmek üzere 8 Ocak 2024'te toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini ele almaya başladı. İlk sözü CTP Milletvekili Fikri Toros aldı.