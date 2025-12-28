Söz konusu şenliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Genel Sekreter Derviş Ekşici, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürü Cemal Kılıç’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve ziyaretçi katıldı.

Şenlik kapsamında yiyecek ve içecek stantlarının yanı sıra, Yeni Yıl Marketi’nde çeşitli ürünler satışa sunularak katılımcılara alışveriş imkânı sağlandı. Etkinlik alanında öğrenciler ve katılımcıların yeni yıl dileklerini astıkları bir dilek ağacı da yer aldı. Oza Kahve tarafından katılımcılara ücretsiz kahve ikramının yapıldığı şenlikte, Retro Çalgıcıları Grubu müzikleriyle etkinliğe neşe ve renk kattı. Ayrıca Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından öğrencilere kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi. DAÜ Sanat ve Tasarım Merkezi Sanat Koordinatörü Zehra Şonya önderliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında ise öğrenciler, kendi çizimleriyle yeni yıl anahtarlıkları tasarlama fırsatı buldu. Şenlik programı kapsamında DJ BA & BU performansı da yer alırken, öğrencilerin sergilediği dans gösterileri etkinliğe ayrı bir renk kattı.

DAÜ ailesini bir araya getiren Yeni Yıl Şenliği, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, kampüs genelinde yeni yıl coşkusunun hissedilmesine de katkı sağladı. Katılımcılar, etkinlik boyunca müzik ve sosyal paylaşımlar eşliğinde hoşça vakit geçirdi.