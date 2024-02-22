Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi tarafından satın alınan iki yeni araç, Demirhan Polis Karakolunda kullanılmak üzere bugün Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali KARAVEZİRLER tarafından, Lefkoşa Polis Müdürü Gökay KARAGİL’e teslim edildi.

Demirhan Polis Karakolunda gerçekleştirlen Araç Devir - Teslim töreninde, Lefkoşa Polis Müdür Yardımcısı Aziz NİZAMOĞLU, Lefkoşa Polis Müdürlüğü İdari Polis Amiri Cemil BAŞKUT ve Demirhan Polis Karakolu Amiri Ömür DALKIRAN da hazır bulundu.

Törende konuşan Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali KARAVEZİRLER; Demirhan Polis Karakolu’nun geniş bir sorumluluk alanı bulunduğunu, bölgede 22 yerleşim yerine güvenlik hizmeti verdiğini, halka kaliteli hizmet verebilmek ve meydana gelen olaylara daha hızlı müdahale etmek adına karakolun ihtiyaçları doğrultusunda Belediye tarafından iki araç alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karavezirler, polis ile işbirliğine önem verdiklerini ve belediye olarak genelde Polis Genel Müdürlüğü’ne, özelde de Demirhan Polis Karakolu’na olan desteklerinin devam edeceğini kaydedip, araçların Polis Teşkilatı ile bölge halkına hayırlı olması temenisinde bulundu.

Lefkoşa Polis Müdürü Gökay KARAGİL ise Demirhan Polis Karakolu’na yapılan bu anlamlı bağıştan dolayı Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali KARAVEZİRLER’e teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu ve Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi ile işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.