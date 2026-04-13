Girne’de sakin Mustafa Kompil (E-57) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, bu sabah saat 03.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası Kompil'e görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Şenses’in ölüm sebebi kalp tamponadı

Küçük Erenköy’de önceki gün kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Altınay Şenses’in (E-62) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “dissekan aort anevrigma riptüründen gelişen kalp tamponadı” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Öte yandan Gazimağusa’da önceki gün Gazimağusa’da bir araç park yerinde, park halinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilen 800 TL nakit para kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.K. (E-32) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.