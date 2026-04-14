Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi iş birliğinde Gönyeli ve Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren su ürünleri perakende satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, denetimler sırasında gıda olarak tüketime uygun olmadığı tespit edilen yaklaşık 70 kg muhtelif balık ve diğer su ürünlerine el konularak imha edildi.

Kontrollerde, çalışanlarının sağlık karnesi bulunmadığı tespit edilen bir işletmeye belediye ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.

Genel hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk açısından tespit edilen diğer eksikliklere ilişkin ise ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla kendilerine süre tanındı.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve su ürünlerinin güvenilir şekilde tüketiciye sunulmasının sağlanması amacıyla denetimlerin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.