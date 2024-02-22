Meclisten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında bugün toplanan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, söz konusu Yasa Tasarısı'nın madde madde görüşmesini tamamladı, ivediliği olmadığı için üçüncü okunuş bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Motorlu Araçlar Mukayyitliğinden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Canaltay başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.