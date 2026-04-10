Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yusuf Menekşe olguları aktardı. Polis, 25.03.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi ile İç İşleri Bakanlığına bağlı Göç dairesi tarafından yapılan kontrollerde E.A.S.O'nun yapılan Muhaceret kontrolünde 29.11.2024 tarihinden beri toplamda 481 gün, MD.S.R'nin 10.10.2025 tarihinden itibaren toplamda 166 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlıların ihracı için yazışmalar yapıldığını ve sonuç beklendiğini belirten polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.