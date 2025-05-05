Hafta sonunda KKTC’de gerçekleşen organizasyonlar ve açılışlar bir kez daha göğsümüzü gururla doldurdu…

Her ne kadar küçük bir kesim her seferinde olduğu gibi “Eleştirilerini” ardı ardına sıralasa da büyük resim muhteşemdi…

Dört gün boyunca ülkemizde gerçekleşen dünyanın en büyük bilim ve teknoloji fuarı olan TEKNOFEST, her detayı ile göz doldurdu…

Adeta akın akın etkinliğe giden aileler ve gençleri görmek beni çok duygulandırdı…

Ancak ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yoldan geri dönen binlerce insan oldu…

Binlerce çocuk bu muhteşem organizasyonu göremedi…

Birçok aileden ne yazık ki bunun serzenişini dinledim ve çocukların yaşadığı hayal kırıklığına şahit oldum…

Neyse ki birçoğu ailelerinden bir sonraki sene nerede olursa olsun TEKNOFEST’e gitme sözü aldı…

Çocuklarımız, gençlerimiz bilime ve teknolojiye aç…

Çocukların ilgisi ve teknoloji üzerine kurdukları gelecek hayallerine hepimizin destek olması gerekiyor…

Umuyorum ki bu tür organizasyonlar artık ülkemizde daha sık gerçekleşir…

Bu muhteşem organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum…

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Hafta sonunda hizmete açılan yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının üst düzey katılımıyla gerçekleşti…

Tabi son dönemlerde KKTC’de ve Güney komşumuzdan dolayı yaşanan bazı gelişmelerden dolayı tüm dünyanın gözü buradaydı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rum Yönetimi’ne kelimenin tam anlamıyla ağzının payını verdi…

Bir süredir Güney medyasında çıkan haberler, Rum Yönetim Liderinin yaptığı hayali açıklamaların hepsi çökmüş oldu…

Sayın Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi karşımızdaki bu “Kibirli zihniyet” umuyorum ki bu açıklamalardan sonra biraz daha aklıselim hareket eder…

Her ne kadar komşumuzun “Hastalıklı ve saplantılı” düşüncelerinin değişeceğini düşünmesem de Sayın Erdoğan’ın açıklamaları biraz olsun gerçeklerle yüzleşmelerini sağladı…

Rum basınına yansıyan haberlerde ve atılan başlıklarda zaten o “Rüyadan uyanma” ve “Panik” halini görebilirsiniz…

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NATO’ya da giremeyecekler…

Türkiye Limanlarını da onlara açmayacak…

Kıbrıs konusunda da iki devletli çözümden başka bir şey konuşulmayacak…

Masaya ancak eşit egemen iki devlet statüsünde oturulacak…

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Şimdi alsınlar bu gerçekleri ne yaparsa yapsınlar…

Her yolu denediler olmadı…

Muhtemelen yeni yol arayışına gireceklerdir…

Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı duruşu ve KKTC’nin kendinden emin yükselişi karşısında yapabilecekleri çok da bir şey yok…

Olsa da misliyle cevap bulacaktır…

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