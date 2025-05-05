Rana Sarro yazdı...

Uç solcular toplumda kutuplaşmayı dayatıyorlar

Ortada duranları ötekileştiriyorlar❗️

İlle bir tarafta durmanız, bir kalıba sığmanız DAYATILIR❗️

Bu ülkede, tarafsızlığa yer yok.

Hesapsızca, safça fikir tartışanlara tahammül yok.

Özellikle de en uçtaki solculara göre, kendileri gibi düşünmeyenler "kötüdür, adidir."

Yansız durmaya, dürüstçe fikir paylaşmaya geçit yok bunların nazarında❗️

Düşünce, ifade özgürlüğü diye basbas da bağırırlar❗️

Kendilerinden olan sövüp sayarsa, yetkililere de yetkisizlere de, onlar 'kahraman'.

Kendilerinden farklı düşünenlerin, saygı çerçevesinde seviyeli fikir tartışma dahi hakkı yoktur, bunlara göre❗️

İlle bir rozet takılacak özellikle de gazetecilere ve de herkese.

İlle bir tarafa yamayacaklar.

Dürüstçe görüş belirtmeye tahammül yok.

İlle suçlu da olsa haklı da olsa daima hep aynı tarafı savunman beklenir, kendileri gibi.

Hep kendileri gibi düşünmeniz beklenir. Çünkü kendileri çok dürüst ya.

İlle bir tarafta durmanız dayatılır❗️

Mecbur bırakılırsınız hep bir tarafın yaması olmaya, tıpkı kendiileri gibi.

İlle bir tarafı seçmemiz zorlanıyorsa öyleyse tamam, siz öyle istiyorsanız...

Bu ülkede ortada duran, sadece hesapsız görüşlerini ifade edenlere yer yoksa.

Tartışma kültürünüz yoksa. Saldırma kültürünüz varsa...

Tamam öyleyse siz istediniz. 40'ımdan sonra bana bunu da öğrettiniz 👏

Bravo kendilerinden olmayanlara azgınca saldıran güruh. Farklı görüşlere tahammülü olmayan uç solcular. Aferim size.

Bizden olmayan kötüdür❗️👏 Aferim size 👏

Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı veya bakanlar hakkında bile yazmaktan korkmam, sizden korkuyoruz ama nedense. Saldırganlığınızdan, faşistliğinizden (baskıcılığınızdan) korkuyoruz. Görüşlere tahammülsüzlüğünüzden...

Beni arayan insanlar oldu, "sen çoğu zaman da onları savunurdun, hiç mi görüş belirtmeyeceksin" diyenler oldu. Aferim size, o yüzden böyle 3-5 kişilik kalıyorsunuz. Çünkü tepiyorsunuz, saldırıyordunuz, saldırganlaşıyorsunuz. Sizin gibi düşünmeyen, farklı görüş belirtenlere tahammül edemiyorsunuz. Böyle devam edin.