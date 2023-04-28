Gazimağusa Belediyesi’nde bir mail, tıklayıp açıyorum.. Bir haber.. “Gazimağusa’da binalara hızlı tarama testi yapılıyormuş ve risk raporu oluşturuluyormuş.”

‘Bravo’ dedim demesine ama aklıma birden Deniz Yıldızı Apartmanları düştü… Hani Laguna diye biliyoruz ya, orası..

Önemli bir bölümü Vakıflar İdaresi’ne ait olan…

Uzmanların hazırladığı raporda “DERHAL BOŞALTILMASI LAZIM” denilen…

Ufak bir sallantıda yıkılacağı kesin olan Laguna Apartmanları…

Nerede bu Laguna Apartmanları… Gazimağusa’da..

Vakıflar İdaresi’nin buranın boşaltılması için defalarca Gazimağusa Belediyesi’nin kapısını çaldığı ama nedense belediyenin bunu umursamadığı apartmanlar…

Şimdi şehirdeki binalara test yaptırıyoruz diye haber yaptıran çiçeği burnunda başkana sormazlar mı; “Bu ne perhiz, ne lahana turşusu” diye!

Uzmanların “derhal boşaltılması gerekiyor” denilen binalara müdahale etmeyen Gazimağusa Belediyesi, sözüm ona tarama testi yapıyormuş!

Tamamen bir halkla ilişkiler çalışması…

Gözünüzün önünde her an yıkılması beklenen koca bina duruyor ve sırf popülizm uğruna buraya dokunmuyorsunuz, ama güya şehirde binalara tarama testi yapıyormuşsunuz!

Yapmayın Sayın Başkan.. Yapmayın Doktor Bey.. Yapmayın Sayın Süleyman Uluçay, yapmayın!..

Üstelik siz o deprem yerinde günler geçirmiş, depremin bir şehri nasıl yerle bir ettiğini görüp yaşamış, kayıpları en acı şekilde hissetmiş bir kişisiniz!

Nasıl olur da böylesi bir tehlikeyi görmezden gelirsiniz?

Allah göstermesin, bugün yarın bir sallantı yaşasak ve bu bina yerle bir olsa…

Düşünmek bile istemiyorum!

Vicdanınızla nasıl başa çıkacaksınız?

İnsan hayatı seçilmekten, koltuktan daha önemli değil mi yoksa?

Daha göreve yeni geldiniz Sayın Başkan! Popülizme ihtiyacınız yok!..

Sevilen bir kişisiniz, başarılı işler yaparsınız yine seçilirsiniz… Ama sırf birkaç yüz kişiyi kırmayasınız diye böylesi bir olayı es geçemezsiniz!

Belki günler geçtikçe toplumdaki deprem hassasiyeti azalacaktır, bu gayet normaldir ama sonuçta Kıbrıs bir deprem ülkesi ve gereğinin yapılması en başta seçilmişlerin görevidir..

Ülkede birçok binada sıkıntı olabilir ama Laguna bir örnektir… Son yaşanan deprem öncesinde de yıkılma tehlikesi olan ve bir önceki belediye başkanının da sırf seçim korkusuyla dokunmadığı bir noktaydı Laguna..

Yeni başkanı ilk ziyaret edenlerden biri de sanırım Vakıflar İdaresi… Laguna binalarının boşaltılması talebiyle Başkan Uluçay ile görüştüler…

Ama bir yol kat edemediler…

Konunun hassasiyeti nedeniyle biz de KIBRIS gazetesi olarak bölgedeki muhabirimiz aracılığıyla Başkan’ın fikrini almaya çalışıyoruz ama söyleyecek bir sözü olmadığından olsa gerek telefonlara da çıkmıyor!

‘Sin da gülle geçsin’ diye bir sözümüz vardır ya, Başkan Uluçay Laguna Apartmanları konusunda tam da bu taktiği sergiliyor…

Henüz tanışmıyoruz ama bizzat kendim de başkanı aradım… Ne diyeceğini, aklında ne olduğunu merak içindeydim ama sekreterinden öteye geçmek mümkün olmadı!

Neyse, bizlerle konuşmasının zaten önemi yok… Önemli olan insan canının bu kadar ip üstünde olduğu bir konuya oy uğruna duyarsız kalmamasıdır…