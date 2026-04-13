Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis Danışma Kurulu’nu bugün toplantıya çağıracak.

Öztürkler’in dün yaptığı açıklamaya göre, hayat pahalılığı düzenlemesiyle ilgili yaşanan gerginliğin düşürülmesi ve uzlaşı ortamının sağlanması noktasında mutabık kalındığını belirtmişti.

“Genel Kurul’un bir an önce yasama ve denetim faaliyetlerine başlaması gerekmektedir” ifadelerini kullanan Öztürkler, Danışma Kurulu’nu bu sabah toplantıya çağıracağını açıklamıştı.

Öte yandan, Başbakan Ünal Üstel, eylem ve genel greve neden olan düzenlemenin bir sonraki Meclis oturumuna ertelenmesine karar verdiklerini duyurmuştu.