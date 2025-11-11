Tülin Berova yazdı...

Devletin bütçesi yalnızca gelir ve gider rakamlarından oluşan bir tablo değildir. Bütçe, bir ülkenin geleceğe nasıl hazırlanacağını, hangi alanlara öncelik vereceğini ve halkın refahını nasıl artıracağını gösteren en önemli yol haritasıdır. Bu nedenle bütçe dönemi, hem rakamların hem de kararların yeniden şekillendiği önemli bir süreçtir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu hafta içinde 2026 Yılı Merkezi Devlet Bütçesi görüşmeleri başlıyor. Bu görüşmeler, ekonominin istikrarını güçlendirecek, halkın yaşam kalitesini artıracak adımların tartışılacağı bir dönemi ifade ediyor.

Bütçe görüşmeleri, Meclis’in Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi tarafından yürütülecek. Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve Komite Başkan Yardımcısı açılış konuşmalarını yaparak süreci resmen başlatacak. Açılışın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı da bir konuşma yapacak ve bütçe sürecinin demokratik denetim çerçevesinde yürütülmesinin önemini vurgulayacak. Bu konuşmaların ardından, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunumu ile bütçe görüşmelerine başlanacak. Bakan Berova, bütçenin genel çerçevesini, devletin gelir ve harcama dengelerini ve 2026 yılı için belirlenen öncelikleri açıklayacak.

Komite aşamasında bütçenin her kalemi tek tek ele alınacak, kurumların bütçeleri madde madde görüşülecek. İlk etapta Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık bütçeleri ele alınacak. Ardından Maliye, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları görüşülecek. Bu aşamayı takiben, diğer bütün bakanlıkların ve bağlı kurumların bütçeleri sırasıyla ele alınacak. Böylece devletin her kademesindeki mali planlama, bütünlüklü bir biçimde değerlendirilmiş olacak. Süreç tamamlandığında bütçe, Meclis Genel Kurulu’na taşınacak ve yapılan oylamalar sonucunda yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Bütçenin en büyük payı bu yıl da personel giderlerine ayrılmış durumda. Bu, kamu çalışanlarının maaşlarının ve sosyal haklarının güvence altında olduğu anlamına geliyor. 2025 yılı boyunca maaş ödemeleri düzenli olarak yapılmış, çalışan kesimin refahı korunmuştur. Yatırımlara ayrılan sermaye harcamaları ise devletin üretim, altyapı, enerji ve eğitim alanlarında kararlılıkla ilerlediğini ortaya koyuyor.

Bütçenin bir diğer önemli yönü, gelirlerin sürdürülebilir biçimde artırılmasına yönelik hedeflerdir. Vergi tabanının genişletilmesi, kayıt dışı ekonominin azaltılması ve dijital denetim sistemlerinin etkinleştirilmesi planlanmaktadır. Maliye Bakanlığı verilerine göre, gelirlerde istikrarlı bir artış görülmekte, bu da ekonomideki canlılığın ve mali disiplinin korunduğunu göstermektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütçe politikası, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen güçlü ekonomik iş birliğiyle desteklenmektedir. Bu iş birliği, yatırımların devamlılığını sağlamakta ve parasal istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla bütçe yalnız ekonomik değil, aynı zamanda iki ülkenin ortak vizyonunu yansıtan bir dayanışma belgesidir.

Sonuç olarak, 2026 yılı merkezi devlet bütçesi bir hükümetin değil, bir devletin vizyonunu temsil etmektedir. Bu bütçe hem çalışanına sahip çıkan, hem üretimi destekleyen hem de mali disiplini koruyan bir anlayışın ürünüdür.

Ekonomik istikrar söylentilerle değil, verilerle ölçülür. Maliye Bakanlığı’nın güncel verileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin planlı, disiplinli ve geleceğe güvenle bakan bir mali yapıya sahip olduğunu açıkça göstermektedir.

Bütçe, yalnızca bir rakamlar belgesi değil; halkın emeğine, geleceğine ve ortak iradesine duyulan inancın ifadesidir. Yeni dönem, bu vizyonla daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kapı açacaktır.