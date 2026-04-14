Bunlar da ilginizi çekebilir

“Genel Hijyen” eğitiminin önümüzdeki ay içerisinde yeniden düzenlenmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, eğitime katılmak isteyen işletmelerin Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ile iletişime geçebileceği ifade edildi.

Eğitime katılan işletmeler arasında Acıktım Cafe, Afiyetler Restoran, Ala Meyhane, Avanti Patisserie, Antakya Döner, Alim Restoran, Bandır Çorba Restoran, Best Butcher Restoran, Bedi Usta, Bella Moon ve Beyaz Restoran yer aldı.

Eğitim kapsamında mutfak çalışanlarına güvenli gıda üretimi, hijyen kuralları ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik bilgiler aktarıldı. Yetkililer, bu tür eğitimlerin gıda güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, belediye yeni hizmet binası komisyon toplantı odasında gerçekleşen eğitime gıda işletmeleri katıldı.

