Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Genel Kurul oturumuna ara verilmesine ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara açıklık getirdi. Öztürkler, alınan kararın tamamen Meclis Başkanlığı’nın yetki ve sorumlulukları çerçevesinde olduğunu vurguladı.

Ziya Öztürkler'in açıklaması şöyle:

"Çarşamba günü Genel Kurulu açtığımızda oturumun sabaha kadar sürmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak Perşembe sabahı adına oturumu kapatma kararlılığımız zaten oluşmuştu.

Oturuma ara verilmesinin temel nedeni, Perşembe gününe devam etmesi halinde sabah saatlerinden itibaren milletvekilleri, polis ve vatandaşların karşı karşıya gelmesini önlemek ve olası bir gerginliğin yaşanmasının önüne geçmekti. Toplumsal huzurun korunması, uzlaşı ortamının sağlanması ve herkesin güvenliğinin temin edilmesi, Meclis Başkanlığı makamının en önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Söz konusu oturuma Azerbaycan ziyareti nedeniyle ara verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yasa görüşmelerinin, oturumun açılmasının ardından sabah saatlerine kadar devam etmesi halinde ortaya çıkabilecek gerginlik ihtimali göz önünde bulundurularak, oturuma ara verilmesi yönünde bir değerlendirme yapılmıştır.

Bu çerçevede alınan karar, tamamen Meclis Başkanlığı’nın görev ve yetki alanı içerisindedir.

Meclis Dostluk Gruplarından oluşan heyetimle Azerbaycan ziyaretimin normal olarak planlanan tarihi Çarşamba öğlen saatleriydi. Ancak Genel Kurul görüşmelerinin devam etmesi nedeniyle Çarşamba olması gereken uçuşları iptal etmek durumunda kalarak Perşembe günü için alternatifler denenmiş ancak uygun saatlerde uçuşlar bulunamamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu başkanlarıyla gerçekleştirilen görüşmede, Genel Kurul çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürebileceği ve o saatlerde uygun uçuş imkânı bulunmadığı bilgisi paylaşılmış ve KKTC heyetinin organizasyona katılamayacağı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, bazı TBMM Dostluk Grubu üyesi Milletvekillerinin Ankara’dan özel uçakla hareket edeceği ifade edilmiş; KKTC heyetinin de bu programa mutlaka katılımının önemine binaen söz konusu uçağın Ercan’a yönlendirilmesi TBMM dostluk Grubu tarafından sağlanmıştır.

Uçağın Ercan Havalimanı’nda hazır bekletildiği yönündeki iddialar ise tamamen gerçek dışıdır."