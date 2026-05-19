Tülin BEROVA Yazdı...

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi’nde verilen mesajlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından son derece önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin Türk dünyası içindeki yerine yaptığı güçlü vurgu, Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesine verilen desteğin açık göstergesi olmuştur. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC’nin artık daha görünür hale gelmesi yalnızca diplomatik gelişme değil, aynı zamanda stratejik bir güç göstergesidir.

Bu zirvenin “Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma” temasıyla gerçekleştirilmesi de dikkat çekicidir. Çünkü Türk Devletleri Teşkilatı artık yalnızca kültürel birliktelik zemini değildir. Teknoloji, dijitalleşme, ekonomik kalkınma ve ortak altyapı projeleri Türk dünyasının temel gündem başlıkları haline gelmiştir.

Dünya artık yeni teknoloji çağının içindedir. Yapay zekâ, veri güvenliği, dijital ekonomi ve yüksek hızlı internet altyapıları ülkelerin geleceğini belirleyen temel unsurlar arasında yer almaktadır. Dijital dönüşümünü tamamlayamayan ülkelerin ekonomik rekabette güçlü kalabilmesi giderek zorlaşmaktadır.

Tam da bu noktada Türkiye ile KKTC arasında imzalanan fiber optik altyapı iş birliği protokolü tarihi önem taşımaktadır.

11 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan protokol, Türk Telekom’un KKTC’de fiber altyapı kurmasını hedefleyen stratejik bir iş birliği anlaşmasıdır. Türkiye tarafında süreç tamamlanmış, protokol 31 Aralık 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KKTC’de ise anlaşma Meclis onay sürecinden geçmiştir.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 23 Şubat 2026 tarihinde görüşülen yasa, 27 kabul ve 20 ret oyuyla kabul edilmiştir. Ancak süreç burada tamamlanmamış, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yasayı Anayasa Mahkemesi’ne göndermesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir. Hukuki denetim elbette demokratik sistemin doğal parçasıdır. Ancak teknoloji çağında geciken her yatırımın ekonomik kayıp anlamına geldiği de unutulmamalıdır.

Dünya dijital altyapı yarışına hız verirken, KKTC’nin kritik teknoloji projelerinde uzun süren belirsizlik yaşaması ciddi risk oluşturmaktadır. Çünkü fiber optik altyapı yalnızca internet meselesi değildir; üniversitelerin uluslararası rekabet gücü, turizmin dijital dönüşümü, bankacılık altyapısının güçlenmesi ve gençlerin teknolojiye erişimi açısından da hayati önemdedir. Bu yatırım, aslında KKTC’nin geleceğe hazırlanması anlamına gelmektedir.

Bugün gelişmiş ülkeler veri merkezleri kuruyor, yapay zekâ yatırımlarını artırıyor ve dijital ekonomilerini büyütüyor. Güçlü internet altyapısına sahip olmayan ülkeler ise ekonomik yarışta geriye düşüyor. KKTC’nin böyle bir lüksü yoktur.

Türkiye’nin teknoloji, dijitalleşme ve altyapı alanındaki tecrübesi KKTC için büyük fırsattır. Su projesinden enerji yatırımlarına kadar birçok stratejik adım ülkeye nasıl katkı sağladıysa, fiber optik yatırımı da geleceğin en kritik projelerinden biri olacaktır.

Nitekim Başbakan Ünal Üstel da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, KKTC’nin tüm engelleme girişimlerine rağmen Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil edilmesini önemli bir diplomatik başarı olarak değerlendirmiştir. Üstel, KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak, Türk devletleriyle gelişen ilişkilerin yalnızca siyasi değil ekonomik, kültürel ve stratejik açıdan da büyük önem taşıdığını ifade etmiştir. Açıklamasında, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de enerji güvenliği, istikrar ve Mavi Vatan’ın ayrılmaz parçası olduğunun altını çizen Üstel, egemen eşitlikten ve Türkiye ile yürütülen ortak vizyondan taviz verilmeyeceğini de net şekilde ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye verdiği güçlü destek bu nedenle son derece değerlidir. Çünkü mesele artık yalnızca siyasi görünürlük değildir.

Mesele, KKTC’nin dijital çağda güçlü şekilde var olabilmesidir.

Türk dünyası dijitalleşirken, KKTC’nin bu dönüşümün merkezinde yer alması artık tercih değil zorunluluktur.

Gelecek, teknolojiye yatırım yapanların olacaktır.