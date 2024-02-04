Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC), kanser teşhislerinin sayısının 2022 ile 2045 yılları arasında küresel çapta yüzde 55 artacağını ortaya koyarak, kanserin küresel çapta yayıldığına dikkat çektiğine işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC), Avrupa'daki yeni kanser vakalarının sayısının gelecek yirmi yıl içinde yüzde 22,5 oranında artacağını tahmin edildiğini açıkladığını belirten Savaşan, ajansa göre 2022 yılında yaklaşık 19,9 milyon kanser vakası sayısının 2045'te 30,9 milyona ulaşacağının ortaya konulduğunu belirtti.

Kanser teşhislerinin sayısının 2022 ile 2045 yılları arasında küresel çapta % 55 artacağının ortaya konulduğunu ifade eden Dr. Ahmet Savaşan, “4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde açıklanan yeni tahminler, kanserin artan yükünü ve toplumlardaki farklı seyrini ele alma ihtiyacını vurguluyor. Uzmanlar Dünya genelindeki kanserlerin üçte birinin önlenebilir, üçte birinin ise erken teşhis edildiğinde tedavi edilebildiğini ortaya koyuyor.

Kanserle etkin mücadele için başta biz siyasiler olmak üzere hepimize önemli görevler düşüyor. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Önleyelim, erken tanıyalım, tedavi edelim, kimseyi geride bırakmayalım” ifadelerini kullandı.