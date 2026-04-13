Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Cumhuriyet Meclisi çalışmalarının Danışma Kurulu kararıyla askıya alınmasına tepki gösterdi. Tosunoğlu, İran savaşı ve buna bağlı olarak Ortadoğu’da yaşanan gerilimin uzun süredir ülke üzerindeki etkilerinin konuşulduğunu hatırlatarak, hayat pahalılığı düzenlemesine de bu durumun gerekçe gösterildiğini belirtti.

Gelinen aşamada ortaya çıkan durumun büyük bir çelişki olduğunu ifade eden Tosunoğlu, savaş gerekçesiyle hayata geçirilmek istenen düzenlemede uzlaşı sağlanamamasının ardından Meclis çalışmalarının durdurulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Eğer savaş ülkemizi etkiliyorsa, böyle bir zamanda Meclis kapatılabilir mi?” diye soran Tosunoğlu, savaşın yalnızca hayat pahalılığı ile sınırlı olmadığını, bu süreçte Meclis’in çalışarak farklı alanlardaki sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini dile getirdi.

Siyasetin toplumsal sorunları çözmek yerine ertelemesinin, kamuoyunda güvensizliği artıracağını kaydeden Tosunoğlu, yaşanan gelişmeler karşısında kapsayıcı ve uzlaşıya dayalı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bu süreçte Cumhuriyet Meclisi’nin aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Tosunoğlu, uzlaşı sağlanamamasını ve Meclis’i çalıştıracak iradenin ortaya konulamamasını “büyük talihsizlik” olarak nitelendirdi.

İran savaşında ateşkes ihtimalinin gündeme gelmesinin yeni bir değerlendirme fırsatı sunduğunu ifade eden Tosunoğlu, sürecin dikkatle izlenmesi, konsensüsle hareket edilmesi ve toplumsal tansiyonu düşürecek adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Tosunoğlu, iktidar ve muhalefetin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, “Böylesine bir ortamda tek uzlaşının Meclis’i kapatmak konusunda sağlanması siyasetin büyük bir ayıbıdır” dedi.