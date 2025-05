Karakuş Öz yazdı...

Her şey bir kaza haberiyle başlar.

Bir yol kenarında çiçekler. Bir annenin perişan feryadı. Ülkemizde artık alışıldık hale gelen bu haberler, sadece trafik değil, adalet sistemine duyulan güveni de çarpıp geçiyor. Her geçen gün daha fazla kişi, bir başka kişinin dikkatsizliği, vurdumduymazlığı ya da alkolle beslenen “ben yaparım bir şey olmaz” zihniyeti yüzünden ya hayattan kopuyor ya da yaşamı kalıcı olarak değişiyor. Ne var ki, failin mahkeme salonundaki durağı kısa sürüyor. Birkaç bin TL’lik teminat, bir imza ve “adli kontrol şartıyla serbest”.



BU ÜLKEDE iNSAN hAYATININ BEDELİ KAÇ TL’dir?

Ceza değil, ödül gibi uygulamalar

Trafik kazası değil bu; açıkça cinayete teşebbüs. Alkol almış, ehliyetsiz, hız limitinin üç katı hızla şehir merkezinde yarış yapan biri “taksirle” suçlanamaz. Bu bir tercih, bu bir bilinçtir.

Ancak yargı sistemi, bu tür olayları hâlâ “kaza” olarak değerlendirmekte ısrar ediyor. Ve her defasında suçlu, cezasını çekmeden, rahatça dışarıda dolaşabiliyor. Peki ya ölen? Ya onun ailesi? Onlar hangi teminatla hayata devam edecek?

“Birine çarpana kadar serbest” sistemi diye değiştirin Allah aşkına şu “TEMİNATLA SERBEST” ibarenizini.

Adeta görünmez bir eşik var bu ülkede:

Birinin ölümüne sebep olmadıysan, özgürsün. Ama ne zaman ki biri ölür, işte o zaman toplum sesini yükseltir. Ama iş işten geçmiş olur. Neden bir kişinin ölmesi gerekiyor? Neden tehlikeli sürüş, alkol etkisi altında araç kullanmak veya kasıtlı hız ihlalleri “ölüm olursa suç” haline geliyor?

Bu, caydırıcı değil; cesaretlendirici bir düzendir. Sözde değil, özde adalet lazım

Yasa kitaplarında her şey mevcut. Ceza Yasası, Trafik Yasası, Teminat Yasası. Ama bu yasaların uygulanışı, kimi zaman suçluyu koruyan bir kalkan haline geliyor.

Mahkemeler “şüphelinin kaçma ihtimali yok” diyerek serbest bırakıyor. Oysa şüpheli daha en başında toplumun tamamını riske atmış biridir ey yetkiler.

Peki toplumun kaçma şansı var mı?

Her gün, her yaştan insan yollarda, sokaklarda, caddelerde aynı tehditle burun buruna yaşıyor oluşunu hiç düşünüyor musnuz? Her serbest bırakma bir mesajdır

Adalet sadece mahkeme kararlarında değil, sokakta da hissedilir. Ve şu an sokaklarda hissedilen şey adaletsizlik.

Her teminatla salıverilen maganda, toplumun geri kalanına şu mesajı veriyor:

“Kuralları çiğne, birine çarpmazsan sorun yok.” Oysa hukuk sisteminin mesajı şu olmalı bence.

“Kuralları çiğnersen, birine zarar vermesen bile hesap verirsin.”

Artık yeter ya trafikte kasıtlı suçlara sıfır tolerans. Ülkemizde artık bir kırılma noktasına gelindi.

Alkollü araç kullanımı, yarış yapan gençler, hız tutkunu “güç gösterisi” yapanlar… Bunlar sadece trafik suçu değil, birer potansiyel cinayettir.

Ve bu suçlar “birini öldürdüğünde” değil, “öldürebilecek durumda olduğunda” ciddiyetle cezalandırılmalıdır.



BİRİLERİ BİRİLERİNİ HAYATTAN KOPARTANA KADAR…

TEMİNATLA SERBEST…

KARAKUŞ