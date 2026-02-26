Karakuş Öz yazdı...

Son yıllarda spor salonlarının ışıkları biraz daha loş, müzikler biraz daha yüksek, insanlar biraz daha kararlı. Çünkü spinning artık sadece bir kardiyo antrenmanı değil, bir dönüşüm alanı. Ve bu dönüşümün Yakın Doğu’da yükselen isimlerinden biri , IRAZ BAHŞİ…

IRAZ BAHŞİ: Sadece Eğitmen Değil, Enerji Kaynağı. Yakın Doğu’da spinning kültürünü yalnızca yaymakla kalmıyor, onu bir disipline dönüştürüyor. Derslerinde tempo kadar motivasyon da yüksek.Onun dersine giren biri şunu fark eder, bu sadece pedal çevirmek değildir. Bu, sınırları yeniden tanımlamaktır.

Iraz Bahşi’nin tarzı sert ama bilinçli, motive edici ama gerçekçidir. “Biraz daha” derken boş bir slogan atmaz; gerçekten o “biraz daha”nın insanı nasıl değiştirdiğini bilir. Çünkü spinning’de ilerleme, konfor alanının dışına çıkmadan gelmez. Onun liderliğinde ders bir spor aktivitesinden çıkar, kolektif bir enerjiye dönüşür. Aynı ritimde pedal çeviren insanlar yalnızca kalori yakmaz, birbirlerinden güç alırlar.

Spinning Neden Bir Yaşam Tarzı?

Çünkü spinning düzen ister. Devamlılık ister.

Disiplin ister.Bir dersi atlamak kolaydır.

Ama hedefi atlamak zordur. Spinning, hayatın küçük bir provası gibidir. Yokuşlar vardır. Sprintler vardır. Nefesin kesildiği anlar vardır. Ama müzik bitmeden inmezsin. İşte bu, karakter inşasıdır.

Yakın Doğu’da yükselen bu enerji, yalnızca bir trend değil; bir kültürdür. Ve bu kültürün öncülerinden biri olarak Iraz Bahşi, insanlara sadece form kazandırmıyor, özgüven kazandırıyor. Sonuç olarak spinning bir spor olabilir.

Ama doğru eğitmenle ve doğru disiplinle o, bir dönüşüm alanına dönüşür.

Ve belki de en önemli gerçek şudur ki

Pedalı çeviren bacaklar değildir sadece.

Kararlılıktır.

Spinning bir saat sürer.

Etkisi günlerce kalır.

