Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 06 Ağustos 2023 tarihinde, Girne’de, bir apartman dairesinde kalmakta olan 24 yaşındaki C.C.J., yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle ev arkadaşı 34 yaşındaki D.A.E.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, D.A.E.’ye ait dizüstü bilgisayar ile cep telefonunu kasten yere atıp hasara uğrattığı bildirildi.

C.C.J. tutuklanmış olup yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.