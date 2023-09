Duygu Zengin'in köşe yazısı...

Son günlerde kadına şiddet, kadın cinayetleri, öfke o kadar fazlalaştı ki altında yatan sebepleri araştırmaya kendimi mecbur hissettim. Televizyon kanallarındaki şiddet ağırlıklı diziler mi? Sebep her ne olursa olsun psikolojik bozukluk ve eğitimsizlik olduğu kesin. Kadınları koruyamayan, şiddeti tolere edilebilir bulan, öldürülen kadınları sadece sayı olarak nitelendiren zihniyete bir kez daha seslenmek istiyorum. Yaşamdan koparılan kadınların arkasında gözü yaşlı anneler, babalar, çocuklar kaldı. Cinayetler ülkenin dört bir tarafına yayılmış durumda. Bu dünyada erkekler, kadınları “gerekirse” her anda, her konumda, her yaşta öldürürler. Kadınlarımızı ise ya halen yürürlükte olan yasalarımız koruyamıyor ya da var olan yasalar gerektiği gibi uygulanamıyor. Sonunda kadınlarımız bütün çabalarına rağmen yine de göz göre göre öldürülüyor.

Okul öncesi eğitimden başlayarak, şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları ders olarak okutulmalı, kadına şiddet konusunda özel eğitim verilmeli. Ve son olarak, kadının sadece ailenin bir parçası olarak görülmediği, birey olarak görüldüğü Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmasını talep etmekteyim. Umuyorum ki kadına şiddet ve kadın cinayetleri son bulur. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin son bulması için “Eğitim” şarttır…