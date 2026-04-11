Arıklı, bazı CTP milletvekilleri ile sendika yöneticilerinin Başbakan’ın açıklamasını “geri adım” olarak nitelendirdiğini belirterek, hükümetin amacının gerilen ortamı yumuşatmak ve hem muhalefet hem de sendikalarla uzlaşı zemini aramak olduğunu ifade etti.

“Amaç gerilen ortamı yumuşatmak”

Arıklı, uygun bir uzlaşı ortamı oluşması halinde ilgili yasanın komiteye geri çekilerek burada son şeklinin verileceğini, ardından yeniden Genel Kurul’a gönderileceğini kaydetti.

Hükümetin böyle bir arayış içinde olduğunun bazı muhalefet milletvekilleri ile sendika yöneticileri tarafından da bilindiğini savunan Arıklı, buna rağmen gerginlik ortamından siyasi kazanç elde etmek isteyenlerin Başbakan’ı ve hükümeti tahrik etmeye çalıştığını öne sürdü.

“Pazartesi bu ortamı oluşturalım”

Ülkenin yeterince gerildiğini belirten Arıklı, taraflara pazartesi günü uzlaşı ortamının oluşturulması çağrısında bulundu.

Arıklı, açıklamasının sonunda hükümetin söz konusu yasayı geçirmek için hem gerekli iradeye hem de nisaba sahip olduğunu vurguladı.